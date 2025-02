Trump anuncia que "muy pronto" impondrá aranceles contra la Unión Europea

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 3 de febrero, 2025

Donald Trump anunció el próximo objetivo de su política arancelaria: la Unión Europea (EU). Aunque no precisó porcentajes ni fechas, el presidente afirmó el domingo por la noche que "definitivamente" impondrá aranceles "muy pronto" a productos del bloque europeo. "No aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas, no aceptan casi nada y nosotros aceptamos todo", añadió.

Estas palabras llegaron poco más de un día después de que Trump impusiera aranceles del 10% a los productos provenientes de China y del 25% a los ingresados desde México o Canadá. En el caso de este último, los aranceles serán de un 10% para las importaciones de energía. Todos entrarán en vigor el martes.

Tras conocer dicha imposición arancelaria, desde la Unión Europea prometieron represalias si Trump hacía lo propio con las importaciones europeas. "Necesitamos a Estados Unidos y Estados Unidos nos necesita también", declaró Kaja Kallas, vicepresidente de la Comisión Europea, tras conocer las últimas palabras de Trump.

Durante las primeras horas del lunes, también los mercados mostraron signos de haber oído las advertencias del mandatario estadounidense: los principales fabricantes de automóviles europeos amanecieron con una fuerte caída de sus acciones. Volkswagen y Stellantis se hundieron cerca de un 6%, mientras que Mercedes retrocedió un 5% y BMW y Volvo, un 4,9%, según AFP.

Canadá y México responden con aranceles

El republicano también aseguró el domingo que conversaría por la mañana del lunes con funcionarios mexicanos y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Pekín, Ottawa y Ciudad de México prometieron represalias.

El Gobierno de Trudeau inauguró la semana, horas antes de la anticipada conversación con Trump, publicando una lista de productos estadounidenses que cargaran con aranceles del 25% a partir del martes: desde aves del corral vivas hasta yogures y leches, pasando por somieres, mecheros y luminarias.

"No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos en estas últimas semanas con su Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración; en nuestro caso, con respeto a los derechos humanos", dijo, por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en una posteo en las últimas horas.

En un video minutos más tarde, Sheinbaum dijo que la medida de Trump elevaría "muchísimo" los precios, que era "irresponsable" y rechazó "categóricamente" la acusación de la Administración estadounidense de una supuesta connivencia entre las autoridades mexicanas y los carteles de la droga. También acusó a esta última de no hacerse cargo del consumo de drogas en su territorio:

"¿Por que no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades?, ¿cómo es que las personas con adicciones compran esa droga?, ¿por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de grupos delictivos estadounidenses?".

El lunes, el Ejecutivo mexicano prometió proveer más detalles sobre su respuesta económica.