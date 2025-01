Publicado por Santiago Ospital Verificado por 30 de enero, 2025

No se puede representar a un distrito electoral hawaiano desde un barracón en Irak. ¿O sí?

Tulsi Gabbard Tamayo, de 23 años, sorprendió a propios y ajenos en 2004 con su última novedad: hacía tan sólo dos años se había convertido en el miembro más joven en la historia de la Cámara de Representantes de Hawái, pero ahora quería abandonar la arena de las playas del archipiélago por las del desierto iraquí. Tulsi pretendía, sin dejar de servir en la Cámara, servir en el Ejército.

Su unidad a tiempo parcial de la Guardia Nacional, a la que se había unido tras la invasión de Irak un año antes, había sido llamada a filas y Gabbard no veía conflictos entre ambos llamados, ni entre los más de 13.700 km que separan Hawái de Irak. Indagó con el liderazgo de la cámara, presentó los papeles para la reelección (una en la que, pensaba, no tenía competencia)... pero debía decidir como servir, y decidió: en 2004 dejó la legislatura hawaiana y fue asignada a una unidad médica.

Esta es sólo uno de las tantas disrupciones, polémicas y giros en la carrera de la excongresista elegida por Donald Trump para ocupar el cargo de director de inteligencia nacional (DNI), desde el que supervisará 18 agencias de inteligencia militares y civiles, entre ellas la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Y desde la que asesorará y susurrará secretos al presidente.

'Aloha', Tulsi

Nació el 12 de abril de 1981 en Leloaloa, Samoa Americana. A los dos años, su familia se mudó a Hawái. Sus padres, Carol Porter y Mike Gabbard, decidieron educar a sus cinco hijos en casa, tres niños y dos niñas. Esta formación casera incluyó campamentos: "Montábamos la tienda y entonces decíamos: 'Vale, vamos a limpiar'. Salíamos y recogíamos basura en la playa", recordarían luego en una entrevista a Hawaii News Now.

Gabbard padre era católico, Gabbard madre, hindú. Tulsi (de nombre hindú, como sus hermanos: Bhakti, Jai, Aryan y Vrindavan) optó cuando todavía era adolescente por la religión de su madre, que combina con alusiones a creencias ancestrales de Hawái:

"Sí, [en Hawái] hay hermosas montañas, playas, amaneceres y todos esos momentos de postal, pero creo que también sintió [dice a su entrevistador] el espíritu Aloha, que es realmente lo que hace que este lugar sea tan especial. 'Aloha', para quienes no sepan qué significa, es la forma en que empezamos nuestras conversaciones. Y generalmente, en lugar de decir adiós, también decimos 'aloha'. Hacemos eso por lo que esta palabra significa en su nivel más profundo. 'Alo' significa compartir y 'ha' representa nuestra identidad eterna como espíritu, hijos de Dios".

De la mano de sus padres también dio sus primeros pasos en la política. Primero, con la exitosa campaña de su madre a un Consejo de Educación. Luego con las de su padre a concejal de Honolulu (ganó), al Congreso (perdió) y al Senado estatal (ganó). (Mike Gabbard también cambió del Partido Republicano al demócrata, movimiento que pudo haber inspirado a su hija años más tarde...).

Su faceta militar también tiene antecedentes genealógicos. Sus dos abuelos vistieron uniforme, al igual que algunos de sus tíos. Su padre intentó alistarse para Vietnam, pero fue rechazado. Sin embargo, su despertar castrense tiene una fecha concreta: el 11 de septiembre de 2001. Los atentados al corazón de Estados Unidos despertaron un instinto de ir tras los terroristas, afirma. Por ello dice haberse alistado en la Guardia Nacional del Ejército de Hawái y luego en 2020 en la Reserva del Ejército.

Tulsi Gabbard en el Congreso en 2013The Washington Times/Landov/Cordon Press.

De hija pródiga a 'Judas' del Partido Demócrata



A los 31 años, Gabbard aterrizó en el Capitolio tras superar con comodidad las primarias demócratas (con un 55% de los votos) y las generales (un 77%) para el 2º Distrito de Hawái.

La primera hindú en el Congreso, una de las primeras diputadas veteranas, rápidamente se perfiló como una de las grandes promesas del Partido Demócrata, según se puede confirmar en dichos como los del reportero John Powers, para Vogue en 2013:

"'Es nuestra estrella de rock', dice un hombre con un traje caro, que se apresura a añadir: "No me cites". Me entrega su tarjeta y entiendo por qué: trabaja para un político demócrata rival".

Confirmó ese brillo dentro del partido siendo elegida, ese mismo año, vicepresidente del Comité Nacional Demócrata (DNC). Puesto que abandonaría tres años más tarde para respaldar las aspiraciones presidenciales de (el izquierdista) Bernie Sanders.

Gabbard coloca el nombre de Bernie Sanders en la nominación para la Presidencia en la Convención Nacional Demócrata 2016Ron Sachs/startraksphoto.com /Cordon Press.

Mucho ha pasado entre aquella Gabbard -"nuestra estrella" demócrata-, y la que se perfila como miembro del Gabinete Trump. Chocó varias veces con la cúpula del partido azul -protestó el número de debates en las primarias, por ejemplo-, sufrió algunos fracasos -el más sonoro, probablemente, su corta carrera por la nominación en 2019-.

Más allá de roces puntuales, siempre se consideró "una outsider", "nunca la favorita del partido", como dijo a The Veterans Project: "Si echamos la vista atrás, a mi primera campaña para la Cámara de Representantes del Estado, o a cualquier campaña política a la que me haya presentado desde entonces, ya sea para el Ayuntamiento, el Congreso o la Presidencia de los Estados Unidos, siempre he sido una persona muy independiente".

Aunque su ruptura con los demócratas va más allá, mucho más allá, de discusiones por el número de debates en las primarias.

La metamorfosis de Tulsi Gabbard

"Quienes hoy controlan el Partido Demócrata y siempre controlan Washington nos están llevando por un camino muy peligroso", explicó ella misma en For Love of Country: Leave the Democrat Party Behind. Aquel camino, "es una amenaza para nuestra libertad, nuestra democracia y nuestra habilidad de progresar como un país pacífico y próspero".

Al igual que en publicaciones, discursos y entrevistas, en For Love of Country Gabbard acusa a los demócratas de destruir la democracia con la excusa de salvarla. "Aquello es una locura". Para ese entonces había abandonado las filas demócratas, pero no se había unido a las republicanas.

Su afinidad por estas últimas, sin embargo, era evidente: describe la causa de insurrección de Jack Smith contra Trump como "un clavo en el ataúd de la democracia", asegura que una élite sedienta de guerra controla su antiguo partido, a la cual acusa de abrazar políticas extremistas, abandonando a la clase media, afirma que los demócratas la libertad de expresión sólo cuando sirve a sus intereses…

"Por mi amor al país y específicamente por el liderazgo que el presidente Trump ha traído para transformar el Partido Republicano y llevarlo parte al partido de la gente y el partido de la paz", sintetizaría luego las causas de su metamorfosis, ya completa, el día que anunció se unía al bando republicano. A su lado estaba Donald Trump.

Un debate viral



Asegura ser tan tímida que, durante, en su primer día de campaña puerta a puerta, apenas superada la veintena, estuvo casi media hora sentada en su coche, sin animarse a salir. "Simplemente me quedé sentada, sudando la gota gorda". "Lo único que recuerdo es que hacía calor, mucho calor", "ni siquiera sé si tenía aire acondicionado". "¿Quién estará detrás de esa puerta?", recuerda haber pensado: "¿Y si no son amables? ¿Y si me hacen preguntas para las que no sé la respuesta? ¿Y si hago el ridículo?...".



Su habilidad frente a la cámara y el público le ganó uno de sus momentos más virales en 2019. Fue durante el debate presidencial demócrata, donde se presentó como la candidata que reformaría al "podrido" partido, cuando arremetió contra la entonces senadora californiana Kamala Harris:



"Ahora, la senadora Harris dice que está orgullosa de su historial como fiscal y que será una presidenta-fiscal. Pero estoy profundamente preocupada por ese historial. Hay demasiados ejemplos para citar, pero metió a más de 1.500 personas en la cárcel por infracciones relacionadas con la marihuana y luego se rió cuando le preguntaron si alguna vez había fumado marihuana.



Bloqueó pruebas... bloqueó pruebas que habrían liberado a un hombre inocente del corredor de la muerte hasta que los tribunales la obligaron a hacerlo. Mantuvo a gente en prisión más allá de sus sentencias para utilizarlos como mano de obra barata para el estado de California. Y luchó para mantener un sistema de fianzas que afecta a los pobres de la peor manera".



Aquel video resurgió en la campaña presidencial del año pasado, y ayudó a que Trump la convocara a formar parte del equipo que lo preparó para su propio debate contra Harris.

Polémicas con Rusia, Siria, Venezuela...

Su proceso de nominación ha reavivado las polémicas por sus vínculos con gobiernos hostiles a Estados Unidos. Tanto senadores demócratas como republicanos en el Comité de Inteligencia del Senado, encargado de aprobar o rechazar su nombramiento, expresaron preocupación por estos episodios.

En 2017 se reunió con Assad. El viaje, que mantuvo en secreto hasta su vuelta, despertó controversia entonces, volvió a hacerlo durante su campaña presidencial y vuelve, ahora, nuevamente a causar revuelo. De acuerdo con reportes de entonces, dijo que era "escéptica" de que el Gobierno sirio estuviese detrás de un ataque químico contra su propia población. Ataque que, no obstante, la inteligencia estadounidense atribuyó a Assad.

En 2015 también habría dicho que el dictador sirio no debía ser derrocado, argumentando que el país quedaría en manos de grupos extremistas. También se le acusa de repetir desinformaciones vertidas desde Rusia, nación aliada del derrocado régimen de Assad, como que la invasión a Ucrania se habría evitado si Washington hubiese prestado más cuidado a los reclamos rusos (Putin tenía, dijo, "preocupaciones legítimas en materia de seguridad" de que Kiev se uniese a la OTAN).

Gabbard en un mitin de la conservadora Turning Point ActionZUMAPRESS.com/Cordon Press.

El demócrata Chris Murphy incluso llegó a llamarla "uno de los primeros loros de Damasco y el Kremlin". La hasta hace semanas representante demócrata, antes exagente de la CIA, Abigail Spanberger dijo estar "consternada" por la elección de Gabbard: "No sólo está mal preparada y no está cualificada, sino que trafica con teorías conspirativas y se arrima a dictadores como Bashar al Assad y Vladimir Putin". Aunque con mayor cautela, algunos de sus homólogos republicanos también airearon reservas.

También ha sido blanco de críticas por su opinión sobre la Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act, su posición a favor de Edward Snowden y Julian Assange, además de su postura frente a Venezuela.

Gabbard no se quedó callada. Sobre su encuentro con Assad, dijo a CNN que "Creo que es importante que si profesamos una verdadera preocupación por el pueblo sirio, por su sufrimiento, entonces tenemos que ser capaces de reunirnos con quien sea necesario si existe la posibilidad de que podamos alcanzar la paz". Trump también la defendió en NBC: "Me reuní con Putin. Me reuní con el Presidente Xi de China. Me reuní con Kim Jong-un dos veces. ¿Significa eso que no puedo ser presidente?".

Ante las acusaciones de servilismo hacia Rusia, la nominada respondió que se trataba de una mentira creada por Hillary Clinton durante la contienda por la nominación demócrata, una especie de versión paralela de la acusación de colusión rusa contra Trump en ese mismo ciclo electoral.

Gabbard, entonces congresista, prepara paquetes de servicio para los miembros de las fuerzas armadas en el extranjeroThe Washington Times /Landov /Cordon Press.

¿Falta de experiencia?

Otro reproche de quienes cuestionan su idoneidad como espía en jefe es su falta de experiencia en cargos similares al de DNI.

Más allá de su educación militar formal (en 2007 se graduó de la Escuela Acelerada de Aspirantes a Oficial de la Academia Militar de Alabama -al mismo tiempo que estudiaba Administración de Empresas-) y su paso por los comités de Servicios Armados, Seguridad Nacional y Asuntos Exteriores, Gabbard destaca su experiencia en el terreno, la que, asegura, le entrenó un criterio independiente:

"Vengo de la política y comprendo que muchos de nuestros políticos no entienden [...] quién paga el precio de sus decisiones. Vimos a demasiados de esos políticos venir a visitarnos a Irak, hacerse la foto, estrechar manos, dar palmaditas en la espalda, quedarse quizá 24 horas y luego marcharse. Y cuando volvían a Washington... me daba risa y asco al mismo tiempo. Oí a políticos decir: 'He estado 37 veces en una zona de combate y sé cómo es esto'. No, no sabes nada de cómo es. Así que ni siquiera intentes fingir... ve y habla con la gente que vive esta experiencia. Mírales a los ojos, mira a los ojos de sus familias, y entiende la gravedad de las decisiones que estás tomando".