Trump rescinde el memorando con el que congelaba las subvenciones federales

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 29 de enero, 2025

La Administración Trump anunció la rescisión del memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) con el que suspendía "temporalmente" todas las subvenciones y asistencias financieras federales hasta que no fuesen revisadas por el Gobierno.

Sin embargo, esta decisión no implica la suspensión absoluta de esta iniciativa, sino que únicamente afecta al memorando y no a las órdenes ejecutivas que firme el presidente Donald Trump respecto a la interrupción de las ayudas públicas, tal y como explicó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Esto no es una rescisión de la congelación de la financiación federal. Es simplemente una rescisión del memorándum de la OMB. ¿Por qué? Para acabar con cualquier confusión creada por la orden judicial. Las órdenes ejecutivas del presidente sobre financiación federal siguen plenamente vigentes y se aplicarán rigurosamente", escribió Leavitt en X.

Un día antes de que se produjese esta noticia, la Casa Blanca hizo público, a través de un escrito oficial, que todas las agencias federales "deben suspender temporalmente todas las actividades relacionadas con la obligación o el desembolso de toda la asistencia financiera federal, y otras actividades pertinentes de la agencia que puedan estar implicadas por las órdenes ejecutivas" hasta que fuesen revisadas por la Administración. La medida iba destinada especialmente, aunque no exclusivamente, a "la asistencia financiera para la ayuda exterior, las organizaciones no gubernamentales, las políticas DEI, la ideología de género woke y el green new deal".

Matthew J. Vaeth, director en funciones de la OMB, indicó que se trabajaría para conceder subvenciones federales a "promover las prioridades" de la Administración Trump y no malgastar el dinero de los contribuyentes.