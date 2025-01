Trump ofrece a los dos millones de trabajadores federales una indemnización de ocho meses para que renuncien

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 28 de enero, 2025

En un esfuerzo inédito por recortar el gasto público, la Administración del presidente Donald Trump le está ofreciendo a todos los trabajadores federales, estimados en dos millones de personas, una jugosa indemnización de ocho meses de salarios y beneficios para que renuncien a sus puestos.

Según diversos reportes, los cálculos internos de la Administración Trump arrojan que la medida podría generar unos $100.000 millones en ahorros en el caso que renuncien entre el 5% y el 10% de toda la fuerza laboral federal.

De acuerdo con Axios, el primer medio en reportar le medida, el Gobierno federal enviará un memorándum a los trabajadores federales ofreciéndoles pagos a cambio de no volver a la oficina hasta el 30 de septiembre, siempre y cuando renuncien antes del 6 de febrero.

"El correo electrónico a todo el gobierno que se envía hoy es para asegurarse de que todos los empleados federales estén de acuerdo con el plan de la nueva Administración de tener empleados federales en el cargo y adhiriéndose a estándares más altos. Han pasado cinco años desde la COVID y solo el 6% de los empleados federales trabajan a tiempo completo en la oficina. Eso es inaceptable", dijo un alto empleado de la Administración Trump a Axios.

El medio también reportó que la oferta se aplica a todos los empleados federales a tiempo completo, menos al personal militar, al Servicio Postal y a aquellos agentes que trabajan en la aplicación de la ley de inmigración o la Seguridad Nacional.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también señaló en un comunicado que los contribuyentes estadounidenses merecen que los empleados federales cumplan con sus deberes de forma presencial y efectiva, contribuyendo a la agenda del presidente Trump.

“Los contribuyentes estadounidenses pagan los salarios de los empleados del Gobierno federal y, por lo tanto, merecen empleados que trabajen en su nombre y que realmente se presenten a trabajar en nuestros maravillosos edificios federales, también pagados por los contribuyentes”, dijo la secretaria de prensa Leavitt. “Si no quieren trabajar en la oficina y contribuir a hacer América grande de nuevo, entonces son libres de elegir una línea diferente de trabajo, y la Administración Trump proporcionará una muy generosa indemnización de 8 meses”.

De acuerdo con NBC News, la Administración Trump preparó un sistema para que los empleados federales decidan rápidamente si continuarán o no en su posición.

El memorándum será enviado en un correo electrónico para todos los empleados federales a la vez. Adjunto al mismo, habrá un borrador de carta de renuncia para que los empleados la evalúen. Si una persona desea renunciar, simplemente tendrá que responder con la palabra “renunciar”.

En cambio, si decide continuar en su posición, el Gobierno federal también deja abierta la opción con un mensaje general:

“Si decide permanecer en su puesto actual, le agradecemos su renovado enfoque en servir al pueblo estadounidense lo mejor posible y esperamos trabajar juntos como parte de una fuerza de trabajo federal mejorada”, dice el correo electrónico. “En este momento, no podemos darle plena seguridad con respecto a la certeza de su posición o agencia, pero en caso de que su posición sea eliminada, será tratado con dignidad y se le otorgarán las protecciones vigentes para tales posiciones”.

El correo electrónico enviado por la Administración Trump recuerda al famoso mensaje que Elon Musk envió a los empleados de Twitter (ahora X) justo después de adquirir la compañía. En aquel mensaje, el magnate tecnológico les pidió a los empleados que decidieran si querían continuar o no en la compañía, dejando en claro que las reglas, la administración y la ética de trabajo iban a cambiar radicalmente.

Si bien no está claro si Musk a través de la oficina ‘DOGE’ participó o no de la idea de las indemnizaciones, el magnate publicó un post citando la noticia en ‘X’ diciendo ‘A fork in the road’ (“Un dilema”).

Según NBC News, el correo electrónico enviado por el Gobierno federal a todos los empleados lleva como asunto ‘A fork in the road’, frase usada por Musk en varias publicaciones en ‘X’.

A fork in the road https://t.co/vzk1RYbM5u — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2025

La medida se produce luego de que el presidente Trump eliminara por decreto los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) del Gobierno federal.