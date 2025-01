La Administración Trump ordena al departamento de salud que suspenda inmediatamente su colaboración con la OMS

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 27 de enero, 2025

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recibieron la orden de suspender inmediatamente todas las colaboraciones con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta decisión responde a la estrategia del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos de la agencia de las Naciones Unidas.

Según informó The Associated Press, el subdirector de Salud Global de los CDC, John Nkengasong, envió un memorando el domingo por la noche, detallando que todo el personal de los CDC debía suspender sus colaboraciones con la OMS en proyectos conjuntos, grupos técnicos, centros de coordinación y actividades virtuales. Además, la instrucción prohíbe a los empleados de los CDC realizar visitas a las oficinas de la OMS.

Avances en la retirada formal de la OMS

Este paso sigue a la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump la semana pasada, que marca el inicio del proceso formal de retirada de Estados Unidos de la OMS. La decisión se basa en la mala gestión de la pandemia de covid-19 por parte de la organización, la falta de reformas urgentes y los pagos excesivos impuestos a Estados Unidos. Aunque la retirada no será inmediata, ya que requiere la aprobación del Congreso y el cumplimiento de las obligaciones financieras del país para el año fiscal en curso, el presidente Trump ha asegurado que esta decisión se alinea con el compromiso de su administración de priorizar los intereses y la soberanía de Estados Unidos.

Crítica de Trump a la contribución financiera desigual El presidente Trump ha expresado en varias ocasiones su descontento con la OMS, especialmente en lo que respecta a las contribuciones financieras. En un mitin reciente, mencionó que Estados Unidos paga aproximadamente 500 millones de dólares anuales a la organización, mientras que China contribuye con solo 39 millones de dólares, a pesar de tener una población mucho mayor. Esta disparidad refuerza la postura del presidente sobre la necesidad de una reforma en el sistema de financiamiento de la OMS.

Posibilidad de reincorporación bajo condiciones

A pesar de las críticas, Trump sugirió que podría estar dispuesto a reconsiderar la posibilidad de reincorporarse a la OMS. Sin embargo, dejó claro que cualquier retorno a la organización estaría condicionado a la implementación de reformas esenciales. Trump relató que, en una conversación reciente, la OMS le propuso reducir la contribución anual de Estados Unidos de 500 millones de dólares a solo 39 millones. No obstante, el presidente rechazó esta oferta, señalando que, aunque la reducción pudiera considerarse un paso positivo, no estaba seguro de que fuera bien recibida. Trump subrayó que, si bien la oferta era un avance, la organización debería llevar a cabo los cambios necesarios antes de que se considerara un regreso: "Tal vez lo consideraríamos de nuevo, no sé, pero tienen que limpiarlo un poco", explicó.