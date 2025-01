El DOJ retira los cargos contra el cirujano que denunció al Hospital Infantil de Texas por realizar tratamientos trans en menores

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 26 de enero, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) retiró los cargos contra Eithan Haim (34), doctor que reveló que el Hospital Infantil de Texas realizaba tratamientos trans en menores a pesar de que públicamente decía haber cerrado aquel programa.

Bajo la Administración Biden, el DOJ sentó a Haim en el banquillo acusándolo de haber revelado información sensible de los pacientes del hospital. El cirujano se declaró inocente. Tanto él como sus abogados afirmaron que no había revelado información sensible y que era víctima de intimidación política.

Haim aseguró que la agencia estatal lo perseguía simplemente por "haber soplado el silbato sobre cómo el hospital de niños más grande del mundo mentía al público acerca de su programa de tratamientos transexuales".

El denunciante había recibido el apoyo de algunas de las figuras preeminentes del GOP, como los senadores Ted Cruz y Josh Hawley, quien esta semana aseguró que había dialogado con el presidente Trump para pedirle que interceda y luego le dedicó unas palabras de agradecimiento:

"Gracias Eithan por tu valentía, tu convicción y tu integridad. ¡Tu valiente postura ha salvado muchas vidas! Y gracias, presidente Trump, por poner fin a la injusta persecución de un buen hombre".

"¡Lo hicimos! ¡Ganamos!", festejó el propio Haim en redes sociales. Su bufete de abogados, Burke Law Group, sostuvo que la decisión reivindicaba "plenamente al Dr. Haim". "El caso ha sido desestimado con prejuicio para que el Gobierno federal no pueda volver a perseguirle", añadieron, señalando que la resolución significaba "un repudio a la instrumentalización de la ley federal".

Acceda a la orden de desestimación