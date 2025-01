Donald Trump invita a la élite mundial a invertir en EE.UU en su intervención en el Foro de Davos

"Lo que el mundo ha presenciado en las últimas 72 horas es nada menos que una revolución del sentido común", declaró el presidente Donald Trump, quien realizó su primer discurso dirigido a la plana mayor de la escena internacional este jueves en el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos.

Lo hizo por vía telemática desde Estados Unidos, donde el recién investido presidente mantiene una apretada agenda en los primeros días de su mandato. Durante su alocución, Donald Trump hizo un repaso de sus medidas para la economía nacional y recordó en tono nefasto las políticas de su predecesor en el cargo, Joe Biden.

Junto a esto, Trump quiso invitar a los inversiones internacionales a Estados Unidos, y promete políticas que pongan coto a la inflación en el país.

"Mi mensaje para todas las empresas del mundo es simple: vengan a fabricar sus productos a Estados Unidos y se beneficiarán de unos impuestos entre los más bajos del mundo", sostuvo el presidente, quien también recordó que en su agenda proteccionista se barajan los aranceles para los productores extranjeros.

"Pero si no los producen en Estados Unidos, y están en su derecho, entonces, simplemente, tendrán que pagar aranceles", añadió.

El dirigente republicano intensificó también la presión sobre la reserva Federal estadounidense (Fed), al exigir "inmediatamente" una reducción de las tasas de interés.

"Exigiré que los tipos de interés bajen inmediatamente", aseguró. "Del mismo modo, deberían bajar en todo el mundo. Los tipos de interés deberían seguirnos por todas partes", añadió.

La próxima reunión de la Fed tendrá lugar los próximos martes y miércoles y deberá concluir con un mantenimiento de las tasas a su nivel actual.

Después de haber bajado un punto porcentual desde septiembre, las tasas de la Fed se sitúan en un rango entre el 4,25% y el 4,50%.

Reducción de los precios del petróleo

El presidente anunció también su intención de entrar en negociaciones con la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo), liderada por Arabia Saudí, con el fin de lograr un descenso del precio del petróleo.

​Joe Biden no tuvo éxito en este objetivo durante un mandato muy marcado por la guerra en Ucrania y el encarecimiento del sector energético. Durante la Administración Biden, la producción de la OPEP tan solo creció en un 1%, más lento que en años anteriores.

​"Voy a pedirle a Arabia Saudita y a la OPEP que bajen el coste del petróleo, de hecho, estoy francamente sorprendido de que no lo hayan hecho antes de la elección", declaró Trump. La política energética del presidente, quien pretende promover la explotación de recursos nacionales, podría provocar una reacción de la organización de países exportadores en su producción para competir con Estados Unidos como competencia externa.

​"No hacerlo no era francamente una prueba de amor. Si el precio fuera más bajo, la guerra entre Rusia y Ucrania pararía inmediatamente", insistió.



Las declaraciones de Trump afectaron los precios del barril, que cayeron en rojo después de comenzar el día al alza.



El precio del barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en marzo, cayó un 0,91% a 78,30 dólares hacia las 16H45 GMT. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega el mismo mes, perdió un 1,07% a 74,65 dólares.