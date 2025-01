Biden perdona a Fauci, Milley y los miembros del Comité del 6 de Enero en sus últimas horas en la Presidencia

Publicado por Israel Duro Verificado por 20 de enero, 2025

Joe Biden piensa apurar hasta el último segundo de su Presidencia. En sus últimas horas en la Casa Blanca, el presidente saliente firmó el perdón preventivo de Anthony Fauci, el general Mark Milley y los miembros del Comité Selecto de investigación del 6 de Enero -entre ellos Liz Cheney- para protegerlos de una hipotética represalia por parte de Donald Trump.

En una extensa publicación en la cuenta de POTUS en X, Biden justificaba esta medida porque "estos servidores públicos han servido a nuestra nación con honor y distinción y no merecen ser objeto de persecuciones injustificadas y políticamente motivadas".

"Creo en el Estado de Derecho y soy optimista en cuanto a que la fuerza de nuestras instituciones jurídicas acabará prevaleciendo sobre la política. Pero estas son circunstancias excepcionales, y no puedo en conciencia no hacer nada. Las investigaciones infundadas y políticamente motivadas causan estragos en la vida, la seguridad y la protección financiera de las personas investigadas y sus familias. Incluso cuando las personas no han hecho nada malo -y de hecho han hecho lo correcto- y serán finalmente exoneradas, el mero hecho de ser investigadas o procesadas puede dañar irreparablemente su reputación y sus finanzas".

Biden destaca la labor de los beneficiarios de su perdón

El todavía presidente, además dedicó unas palabras para alabar el trabajo por cada uno de los perdonados preventivamente en favor de la nación, indicando que las "amenazas" de represalias de Trump están motivadas por su experiencia personal, y no por un crimen real.

Sobre el máximo responsable de la respuesta nacional al covid, Biden apuntó que "durante más de medio siglo, el Dr. Fauci sirvió a nuestro país. Salvó innumerables vidas gestionando la respuesta del Gobierno a crisis sanitarias acuciantes, como el VIH/sida y los virus del Ébola y el Zika. Durante su mandato como mi Asesor Médico Jefe, ayudó al país a hacer frente a una pandemia única en el siglo. Gracias a él, Estados Unidos es un país más seguro y saludable".

También destacó los años de servicio de Milley, quien llamó fascista a Trump y lo acusó de participar en una insurrección que desembocó en el 6 de Enero de 2021: "El General Milley sirvió a nuestra nación durante más de 40 años, ocupando múltiples puestos de mando y liderazgo y desplegándose en algunos de los lugares más peligrosos del mundo para proteger y defender la democracia. Como Jefe del Estado Mayor Conjunto, guió a nuestras Fuerzas Armadas a través de complejas amenazas a la seguridad mundial y reforzó nuestras alianzas existentes al tiempo que forjaba otras nuevas".

Duras acusaciones contra Trump y los legisladores republicanos

Por último, Biden se refirió a la labor de los legisladores que investigaron lo sucedido en el Capitolio el 6 de Enero de 2021, entre ellos Liz Cheney, y cuya labor ha quedado en entredicho por un informe de la Cámara de Representantes. Sin embargo, el presidente saliente llega a acusar a los legisladores actuales y al propio Trump de perpetrar "el ataque" de ese día y de "socavar e intimidar a quienes participaron en el Comité Selecto en un intento de reescribir la historia"

"El 6 de enero de 2021, la democracia estadounidense se puso a prueba cuando una turba de insurrectos atacó el Capitolio en un intento de anular por la fuerza y la violencia unas elecciones justas y libres. A la luz de la importancia de ese día, el Congreso estableció el Comité Selecto bipartidista para Investigar el Ataque del 6 de Enero al Capitolio de los Estados Unidos para investigar e informar sobre los hechos, circunstancias y causas de la insurrección. El Comité Selecto cumplió esta misión con integridad y el compromiso de descubrir la verdad. En lugar de aceptar la rendición de cuentas, quienes perpetraron el ataque del 6 de enero han aprovechado todas las oportunidades para socavar e intimidar a quienes participaron en el Comité Selecto en un intento de reescribir la historia, borrar la mancha del 6 de enero en beneficio partidista y buscar venganza, incluso amenazando con acciones penales".

Biden destaca que los indultos no indican que los beneficiaros cometieran alguna infracción

Para terminar, el presidente saliente destacó que "la concesión de estos indultos no debe interpretarse erróneamente como un reconocimiento de que alguna persona haya cometido alguna infracción, ni su aceptación como una admisión de culpabilidad por algún delito. Nuestra nación tiene una deuda de gratitud con estos servidores públicos por su incansable compromiso con nuestro país".