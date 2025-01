Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg: invitados especiales a la inauguración de Trump

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 14 de enero, 2025

A días de la inauguración de Donald Trump, continúa el goteo de detalles sobre cómo se celebrará el histórico evento. En las últimas horas, un funcionario implicado en la organización del acto confirmó la participación de tres invitados de peso: Elon Musk, fundador de SpaceX y dueño de X, Jeff Bezos, CEO de Amazon, y Mark Zuckerberg, CEO de Meta Platforms.

Dueños de algunas de las tecnológicas más grandes del mundo y tres de las personas más ricas del mundo, compartirán palco con miembros del gabinete de Trump y algunos cargos electos, según reveló el funcionario conocedor de la planificación a NBC.

El trío se ha acercado al presidente electo en los últimos tiempos. Musk, el que más, hizo campaña por el republicano y formará parte de su equipo durante su segundo mandato, encabezando el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), cuya misión será recortar gastos innecesarios en el Estado.

Bezos se reunió en privado con Trump en Mar-a-Lago, mientras que públicamente dijo que se encontraba "muy optimista" por su nuevo mandato. Amazon, además, se encontraba planeando donar un millón de dólares al acto de investidura.

Meta donó el mismo monto al fondo presidencial en diciembre. Zuckerberg también mostró varias señales de acercamiento a Trump y alejamiento de los demócratas. La última fue hace pocos días: en el popular podcast de Joe Rogan, apuntó contra la Administración Biden por presionar a su empresa para que censure a los propios estadounidenses.

Biden y los otros tres expresidentes vivos asistirán

El presidente Joe Biden confirmó que asistirá a la inauguración. También dirán "presente" los expresidentes George W. Bush, Bill Clinton y Barack Obama.

Mientras que las ex primeras damas Laura Bush y Hillary Clinton sí asistirán; Michelle Obama no participará del evento, de acuerdo con AP. Fue, igualmente, la única ex primera dama viva que no asistió al funeral del expresidente Jimmy Carter.

El calendario completo de la inauguración El comité de investidura del presidente electo confirmó esta semana el programa definitivo para su toma de posesión:

​

Sábado 18 : Se celebrará una recepción presidencial y un espectáculo de fuegos artificiales en el Trump National Golf Club de Virginia. Además, habrá una recepción para los miembros del gabinete y una cena con el vicepresidente, JD Vance .

: Se celebrará una recepción presidencial y un espectáculo de fuegos artificiales en el Trump National Golf Club de Virginia. Además, habrá una recepción para los miembros del gabinete y una cena con el vicepresidente, . Domingo 19 : Trump encabezará una ceremonia de colocación de coronas en la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio de Arlington, en Virginia. Después hablará tanto en un mitin como en una cena a la luz de las velas.

: Trump encabezará una ceremonia de colocación de coronas en la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio de Arlington, en Virginia. Después hablará tanto en un mitin como en una cena a la luz de las velas. Lunes 20 : El día de la inauguración comenzará con un servicio religioso en la Iglesia de San Juan, en Washington, D.C. Le seguirá una recepción en la Casa Blanca. Al mediodía, Trump y Vance jurarán en el Capitolio. Tras la ceremonia oficial de despedida al presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, Trump se dirigirá a la Sala del Presidente. Después de un almuerzo ofrecido por el Congreso, el flamante presidente pasará revista a las tropas y dará inicio al desfile presidencial. Cerrará la jornada hablando en tres bailes inaugurales.

: El día de la inauguración comenzará con un servicio religioso en la Iglesia de San Juan, en Washington, D.C. Le seguirá una recepción en la Casa Blanca. Al mediodía, Trump y Vance jurarán en el Capitolio. Tras la ceremonia oficial de despedida al presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, Trump se dirigirá a la Sala del Presidente. Después de un almuerzo ofrecido por el Congreso, el flamante presidente pasará revista a las tropas y dará inicio al desfile presidencial. Cerrará la jornada hablando en tres bailes inaugurales. Martes 21: Las ceremonias terminarán con el Servicio Nacional de Oración por la mañana.

¿A media asta o asta completa?

Además, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció este martes que la bandera estadounidense volará a toda asta en el Capitolio, desafiando una orden del presidente Joe Biden.

El presidente ordenó que la Stars and Stripes vuele a media asta, dentro y fuera de los Estados Unidos, en honor al difunto expresidente Jimmy Carter. La duración del mandato: 30 días desde el día de la fecha de defunción, período que abarca la juramentación de Trump el próximo 20 de enero.

Johnson aseguró que, al día siguiente de la inauguración, las banderas volverán a volarse según lo ordenado por Biden, "para seguir honrando" a Carter.

La bandera nacional también flameará a toda asta en Texas, según lo ordenado por el gobernador Greg Abbott. "Mientras honramos a un expresidente, también debemos celebrar el servicio de un presidente entrante y el brillante futuro que se avecina para los Estados Unidos de América", explicó su decisión el mandatario texano. La orden, detalló, incluye al Capitolio de Texas y a todos los edificios estatales.