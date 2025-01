Biden defiende su legado en política exterior y dice que le deja a Trump un país con una "posición muy sólida"

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 13 de enero, 2025

El presidente Joe Biden pronunció este lunes su último discurso sobre política exterior, destacando su presidencia como un periodo de transformación para Estados Unidos en el ámbito internacional. Biden afirmó que está dejando al presidente electo Donald Trump un país mejor preparado para competir en una nueva era, comparado con la posición que heredó de Trump hace cuatro años.

Según el presidente saliente, sus esfuerzos diplomáticos y de seguridad han fortalecido las alianzas internacionales de Estados Unidos, mientras que sus principales adversarios se encuentran en una posición más débil. "Mi administración deja a la siguiente una posición muy sólida. Estados Unidos está ganando la competencia mundial en comparación con hace cuatro años", aseguró. Sin embargo, reconoció que China representa una amenaza creciente en el ámbito de la energía limpia, un sector donde el gigante asiático busca dominar la fabricación de tecnología y las cadenas de suministro de materiales críticos, lo que podría generar nuevas dependencias globales. "Quieren capturar el mercado del futuro y crear nuevas dependencias: Estados Unidos debe ganar esa contienda", destacó Biden.

Desafíos actuales bajo el liderazgo de Biden

A pesar del optimismo de Biden sobre su legado, el mundo sigue enfrentando desafíos significativos. Mientras deja el cargo, Ucrania continúa luchando por recuperar terreno contra la invasión rusa, un conflicto que ha marcado su presidencia desde el principio. Al mismo tiempo, Gaza sigue siendo escenario de una devastadora guerra que estalló después del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, generando gran preocupación internacional.

Por su parte, el presidente electo Donald Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que ninguna de estas guerras habría tenido lugar bajo su mandato, sugiriendo que su enfoque de política exterior podría haber evitado tales crisis. Sin embargo, Biden sigue defendiendo sus decisiones, destacando los esfuerzos para reforzar las alianzas de Estados Unidos y enfrentar de manera más efectiva las amenazas globales.

Defensa de la retirada de Afganistán

Uno de los temas más polémicos de su presidencia fue la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, un movimiento que provocó fuertes críticas debido a las trágicas consecuencias, que incluyeron la muerte de 13 militares estadounidenses y aproximadamente 170 civiles afganos en un ataque del ISIS-K. No obstante, Biden defendió su decisión, subrayando que, al poner fin a la guerra, rompió con la tradición de dejar conflictos sin resolución. "Soy el primer presidente en décadas que no deja la guerra en Afganistán a su sucesor", destacó, agregando que no veía razones para mantener miles de soldados en el país.

Biden también intentó refutar las críticas que afirmaban que la retirada dañaría las alianzas de Estados Unidos y fortalecería el terrorismo global. Según el presidente, esas predicciones no se materializaron. Además, señaló que, al poner fin a la guerra, Estados Unidos pudo concentrar sus recursos en enfrentar amenazas más urgentes, como la creciente competencia de Rusia y China en el escenario internacional.