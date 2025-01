Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 13 de enero, 2025

Carrie Underwood, Village People, Kid Rock y Jason Aldean, entre otros, fueron confirmados para cantar en la inauguración de Donald Trump como el presidente número 47 de los Estados Unidos. Se espera que más artistas se unan a ellos el próximo 20 de enero en Washington DC.

El nombre de Underwood tomó por sorpresa a muchos en la industria de la música, dado que, en 2017, muchos artistas y grupos musicales de alto perfil se negaron a participar en la inauguración de Trump. La cantante de 41 años es una de las más destacadas en la música country, con millones de álbumes vendidos alrededor del mundo. Se espera la confirmación de más artistas para el próximo 20 de enero en Washington DC.

"Amo a nuestro país y me siento honrada de que se me haya pedido cantar en la Inauguración y ser una pequeña parte de este acontecimiento histórico. Me siento humilde por responder a la llamada en un momento en el que todos debemos unirnos con espíritu de unidad y mirando al futuro", declaró Underwood en diálogo con CNN.

La popular cantante será la encargada de entonar 'America the Beautiful' en la ceremonia de inauguración.

Otra de las sorpresas fue la de Village People, cuya canción 'YMCA', cerró todos y cada uno de los actos de campaña de Trump durante el pasado ciclo electoral. El ahora presidente electo estrenó una sencilla coreografía para la canción, la cual se volvió viral en las redes sociales. Incluso algunos deportistas la adoptaron para celebrar en medio de los partidos. El grupo actuará en el 'Victory Rally' del presidente electo, el cual tendrá lugar el domingo en el Capital One Arena de DC.

A ellos se sumará Kid Rock, quien actuó en la Convención Nacional Republicana de julio, como así también Billy Ray Cyrus, reconocido artista country y padre de Miley Cyrus.

Jason Aldean, cuya canción 'Try That in a Small Town' fue muy popular entre los simpatizantes de Trump, también dirá presente en el evento. Otras novedades es la presencia de Rascal Flatts, el cantante de ópera Christopher Macchio y Lee Greenwood, quien interpretará el tema de entrada de Trump en los eventos de campaña: 'Proud to Be an American'.

