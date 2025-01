Trump da un ultimátum a Hamás: "Se desatará el infierno si los rehenes no son liberados" antes de su toma de posesión

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 7 de enero, 2025

El presidente electo Donald Trump lanzó una contundente advertencia contra Hamás, reiterando que “se desatará el infierno” si los rehenes aún cautivos en Gaza no son liberados antes de su toma de posesión, programada para el 20 de enero.

Este martes, desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, Trump, acompañado por Steve Witkoff, nombrado por él como enviado especial para Medio Oriente, dejó claro que no permitirá que Hamás siga reteniendo a los rehenes. Si esos rehenes no regresan… para cuando asuma el cargo, se desatará el infierno en Medio Oriente”, advirtió Trump. Aunque no especificó las acciones que tomará su administración, destacó que, por el momento, no tiene la intención de revelar más detalles. “No quiero perjudicar la negociación”, añadió.

Se estima que el grupo terrorista mantiene cautivos a 96 individuos, de los cuales solo 50 seguirían con vida, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

Avances limitados en las negociaciones

Steve Witkoff, quien ha estado colaborando con la Administración saliente de Joe Biden, así como con Egipto, Qatar, Israel y representantes de Hamás, anunció que viajará nuevamente al Medio Oriente para continuar las negociaciones. Aunque expresó optimismo sobre el progreso logrado, reconoció que el regreso de los rehenes sigue siendo una meta esquiva tras más de 460 días de cautiverio desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

“Creo que hemos logrado un gran progreso y tengo la esperanza de que, para la toma de posesión, tengamos algunas cosas buenas que anunciar en nombre del presidente. De hecho, creo que estamos trabajando en conjunto de una manera muy buena. Pero es el presidente, su reputación, las cosas que ha dicho, las que impulsan esta negociación, así que, con suerte, todo saldrá bien y salvaremos algunas vidas”, declaró Witkoff.

El fracaso de las negociaciones previas

La Administración de Biden ha pasado más de un año intentando mediar en las negociaciones para lograr un alto el fuego en Gaza. Aunque el primer acuerdo, alcanzado semanas después del ataque del 7 de octubre, permitió la liberación de decenas de rehenes, los esfuerzos posteriores para poner fin a los combates y asegurar la liberación de más cautivos no han logrado resultados concretos.