Trump busca detener su condena penal en Nueva York

El equipo legal del presidente electo Trump solicitó a un juez posponer su sentencia el 10 de enero por su condena penal en Nueva York antes de su toma de posesión, si bien el juez Merchan dictaminó la semana pasada que la sentencia de Trump podría seguir adelante a pesar de su inminente regreso a la Casa Blanca, rechazando los argumentos en contrario del presidente entrante.

Los abogados de Trump dijeron a Merchan que están apelando los recientes fallos que confirman el veredicto de culpabilidad del jurado y argumentaron que el juez debe pausar el caso mientras tanto. La sentencia está programada para el viernes, apenas 10 días antes de la investidura presidencial, y los abogados han solicitado al juez que posponga el procedimiento, según un expediente judicial revelado el lunes.

Si el juez no detiene la sentencia este lunes, dice el expediente que Trump solicitaría una revisión de apelación de emergencia. Trump planea presentar una demanda civil contra el juez Merchán y tratar de congelar la sentencia, según el expediente al que tuvo acceso The New York Times.

Los abogados de Trump dijeron que planeaban apelar las decisiones del juez Merchán y presentar una demanda en su contra en virtud de la llamada petición del Artículo 78, un procedimiento especial utilizado para impugnar las decisiones tomadas por las agencias y los jueces del estado de Nueva York.

Según el NYT, el tribunal de apelaciones podría actuar con rapidez y decidir si concede una suspensión provisional de la sentencia. Una vez que Trump preste juramento el 20 de enero, los procedimientos podrían detenerse, lo que podría hacer que cualquier fallo adicional fuera irrelevante. Según una política de larga data del Departamento de Justicia, los presidentes en funciones no pueden enfrentar un proceso federal y, aunque el caso de Nueva York se presentó en un tribunal estatal, no federal, lo más probable es que siga ese precedente.