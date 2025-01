Tim Cook aportará personalmente un millón de dólares para la inauguración de Trump

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 3 de enero, 2025

Tim Cook donará personalmente un millón de dólares a la inauguración presidencial de Donald Trump. De esta manera, el CEO de Apple se suma a otros colegas y empresas de Silicon Valley que también aportarán a la causa. Trump y Cook cultivaron una buena relación a lo largo de los años y ambos cenaron semanas atrás en Mar-a-Lago.

Trump iniciará su segundo ciclo en la Casa Blanca el próximo 20 de enero y se convertirá entonces en el segundo presidente en servir dos mandatos no consecutivos desde que Grover Cleveland lo hiciera entre 1885 y 1889 y luego entre 1893 y 1897.

Además de Cook, los otros donantes de siete cifras en Silicon Valley para la inauguración son Amazon , Meta , Uber y el CEO de OpenAI, Sam Altman. Goldman Sachs, Bank of America, Kraken, Coinbase, Toyota, Ford y GM también donarán al menos un millón de dólares.

La relación entre Trump y Cook

Ambos mantuvieron diversas reuniones durante la primera Administración Trump, pero los elogios públicos se enfatizaron durante la última campaña presidencial. A finales de octubre, Trump participó en el podcast de Patrick Bet-David, donde reveló algunas conversaciones que mantuvieron en los últimos meses. De acuerdo con el expresidente, Cook lo llamó personalmente luego de que el brazo judicial de la Unión Europea dictaminara que Apple debía pagar unos 15 mil millones de dólares en impuestos atrasados.

Trump también elogió al trabajo de Cook, incluso comparándolo con Steve Jobs. “Creo que si Tim Cook no dirigiera Apple, si lo hiciera Steve Jobs, no tendría ni la mitad de éxito que tiene ahora. Creo que Tim Cook ha hecho un trabajo increíble. Y no estoy criticando a Steve Jobs”, sumó.

El CEO de Apple incluso felicitó públicamente a Trump por su victoria en las elecciones presidenciales frente a Kamala Harris. "Enhorabuena, Presidente Trump, por su victoria. Estamos deseando colaborar con usted y con su administración para ayudar a garantizar que Estados Unidos siga liderando y siendo impulsado por el ingenio, la innovación y la creatividad", escribió en su cuenta de X.