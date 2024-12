Indignacion republicana por el perdón a Hunter Biden mientras los demócratas guardan silencio

Publicado por Israel Duro Verificado por 2 de diciembre, 2024

La decisión de Joe Biden de perdonar a su propio hijo Hunter, condenado por posesión ilegal de armas y evasión fiscal, ha provocado indignación en las filas republicanas, que califican el hecho como un "abuso de poder sin precedentes" que supone "una mancha en el honor de la Presidencia de Estados Unidos" mientras que los líderes demócratas no han pronunciado palabra. El primero en saltar a la palestra fue el presidente electo, Donald Trump, que denunció la hipocresía del todavía presidente por conceder el perdón a su vástago mientras mantiene en prisión a los "rehenes del 6 de enero".

"Es lamentable que Biden y su familia sigan haciendo todo lo posible para no rendir cuentas"

El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, y uno de los principales impulsores de la investigación del primer hijo, James Comer, apuntó que este movimiento demuestra que "Joe Biden ha mentido de principio a fin sobre las actividades corruptas de tráfico de influencias de su familia".

Comer, además, subrayó que "Los cargos a los que se enfrentaba Hunter no eran más que la punta del iceberg de la flagrante corrupción sobre la que el presidente Biden y la familia del crimen Biden han mentido al pueblo estadounidense. Es lamentable que, en lugar de confesar sus décadas de fechorías, el presidente Biden y su familia sigan haciendo todo lo posible para evitar la rendición de cuentas".

"El abuso de poder sin precedentes de Biden, una mancha en el honor de la Presidencia"

Una postura respaldada por el propio comité que preside, que también recurrió a la red social X para criticar el movimiento del presidente con contundencia: "Desde el lawfare contra el presidente Trump hasta ahora el indulto a Hunter Biden, el abuso de poder sin precedentes de Joe Biden ha sido una mancha en el honor de la Presidencia de Estados Unidos".

Sin salir de la Cámara Baja, el presidente de la Comisión Judicial, Jim Jordan, aprovechó para criticar a los legisladores demócratas que trataron de entorpecer la investigación del Congreso sobre el primer hijo, apuntando que el perdón otorgado demuestra que sí era necesario el control por parte de los representantes.

Los confidentes del IRS represaliados celebran que Biden se vea obligado a retratarse

También expresaron su opinión los dos confidentes del IRS que denunciaron los hechos y fueron represaliados por ello. En un comunicado conjunto, el agente especial supervisor Gary Shapley y el agente especial (SA) Joseph Ziegler destacaron que "ninguna mentira o giro puede ocultar la simple verdad de que el Departamento de Justicia estuvo a punto de exculpar al hijo del Presidente de múltiples delitos".

"Cumplimos con nuestro deber, dijimos la verdad y cumplimos la ley. Cualquiera que lea ahora las excusas del Presidente debería recordar que Hunter Biden admitió sus delitos fiscales ante un tribunal federal, que los abogados de Hunter Biden nos han puesto en el punto de mira por nuestras revelaciones legales y que estamos demandando a uno de esos abogados por difamarnos con falsas acusaciones".

"El Presidente Biden tiene el poder de poner su pulgar en la balanza de la justicia para su hijo, pero al menos tuvo que hacerlo con un indulto explícito para que todo el mundo lo viera en lugar de que sus designados políticos lo hicieran en secreto entre bastidores. En cualquier caso, es un día triste para los contribuyentes respetuosos de la ley ser testigos de este privilegio especial para los poderosos".

"El sistema de justicia debe ser arreglado y el debido proceso debe ser restaurado"

El equipo de transición de Trump amplió la opinión del presidente electo, destacando, por boca del futuro jefe de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, que este hecho vuelve a dejar en evidencia la instrumentalización que la Administración Biden y los demócratas han hecho de la Justicia:

"La fallida caza de brujas contra el presidente Trump ha demostrado que el DOJ controlado por los demócratas y otros fiscales radicales son culpables de instrumentalizar el sistema judicial. Ese sistema de justicia debe ser arreglado y el debido proceso debe ser restaurado para todos los estadounidenses, que es exactamente lo que el presidente Trump hará al regresar a la Casa Blanca con un mandato abrumador del pueblo estadounidense".

Gaetz reconoce que se equivocó al pensar que Biden no se atrevería a perdonar a Hunter

El que pudo ser el nuevo fiscal general de EEUU, el excongresista Matt Gaetz, publicó su mea culpa particular por considerar en su día que Biden no se atrevería a perdonar a su hijo. Para ello, compartió con sus seguidores de X la publicación de Vish Burra en la que éste daba por hecho el indulto y denunciaba que los demócratas estaban tratando de que sus delitos parecieran menores para ello, mientras que Gaetz consideraba que no lo haría.