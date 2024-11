La 'formación de identidad' para bomberos de Nueva York despierta críticas dentro y fuera del departamento: "Insultante, raro y equivocado"

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 27 de noviembre, 2024

La formación sobre identidad de género en el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) ha despertado críticas dentro y fuera de la fuerza.

"Esto es una gigantesca broma de mal gusto. Nadie se lo toma en serio", opinó un bombero en activo en conversación con The Daily Signal, medio que reveló los contenidos de un video que los miembros del departamento debe ver antes de diciembre.

El video, según el mismo medio, utiliza una ilustración llamada "The Genderbread Person" (un juego de palabras en inglés entre "persona de pan de jengibre" y "género"). La imagen pretende mostrar la diferencia entre identidad de género, atracción, expresión y sexo:

Captura de una versión de 'The Genderbread Person' en la página de su creadoritspronouncedmetrosexual.com.

"Es científicamente inexacto", protestó la misma fuente del FDNY: "Y que te lo explique como si fueras un niño de 4 años de forma condescendiente un hombre de pan de jengibre de dibujos animados es insultante, raro y equivocado".

Denuncias anteriores parecen indicar que la imagen ha sido utilizada en escuelas como contenido educativo. En su propia web, el creador del "Genderbread Person" llama a compartirlo con "tu amigo educador".

El Departamento de Asuntos de los Veteranos también usó una versión de la ilustración en una de sus formaciones:

Según The Daily Signal, el curso de FDNY también incluye imágenes de famosos como la actriz trans Laverne Cox y un segmento de voces en off que habla sobre genitales: "Si aún no has hablado de penes y vaginas, tenemos que hablar de penes y vaginas".

También se incluye preguntas para que respondan los bomberos, como "¿qué dos palabras representa la Q en el acrónimo LGBTQ+?".

Además de las críticas que despertó dentro del departamento, generó revuelo en las redes sociales.

Una nueva gestión... ¿mismos problemas?

"El FDNY ofrece este tipo de formaciones para promover la concienciación y la comprensión de nuestros miembros", sostuvo una portavoz del departamento al mismo periódico. Además, afirmó que son necesarias para cumplir con una orden de la ciudad que obliga a las agencias a permitir el acceso a instalaciones como baños y vestuarios según la identidad de género, sin necesidad de mostrar algún tipo de prueba.

Más allá del comentario de su vocera, el flamante comisionado Robert S. Tucker no se pronunció sobre la polémica. Cuando fue nombrado en agosto, el alcalde Eric Adams aludió a "llamas que arden realmente dentro de la agencia", declaraciones que fuentes del departamento aseguraron públicamente habían generado sus propios fuegos internos.

Adams y la agencia también quedaron en el ojo del huracán a mediados de año, después de la muerte de un exbombero que las autoridades locales habían echado meses antes debido a dificultades presupuestarias. La polémica, en aquel momento, se produjo al contratar los despidos con el presupuesto de la crisis migratoria.