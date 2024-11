El fiscal general de D.C. acusa al líder de una organización antipolicía de quedarse con las donaciones recibidas

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 26 de noviembre, 2024

El fiscal general de Columbia, Brian L. Schwalb, informó de que presentó una demanda en contra de Raheem AI, una organización sin fines de lucro creada para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la vigilancia policial, y a su fundador y director ejecutivo, Brandon Anderson.

La demanda se dio por presuntamente violar las leyes de derechos de los trabajadores y de las organizaciones sin fines de lucro del Distrito. El fiscal aseguró que Anderson utilizó los fondos de caridad de Raheem AI para su propio beneficio personal -en concreto, para mantener su lujoso estilo de vida- mientras que la organización no controló los gastos ni implementó los requisitos básicos de gobernanza de las organizaciones sin fines de lucro.

"Anderson y Raheem AI tampoco pagaron a la única empleada de la organización con sede en el distrito los salarios que había ganado y le exigieron que firmara una cláusula ilegal de no competencia", resaltó la oficina del fiscal.

De igual manera, la oficina del fiscal explicó que la organización sin fines de lucro es una corporación exenta de impuestos del Distrito de Columbia, con el propósito declarado de "empoderar a las comunidades para lograr una mayor transparencia y responsabilidad policial".

"Sus abusos financieros no solo violaron los principios fundamentales de la gobernanza de las organizaciones sin fines de lucro, sino que Anderson y Raheem AI no pagaron a sus empleados los salarios que habían ganado. Mi oficina no permitirá que la gente se disfrace de causas nobles mientras viola la ley, engaña a los contribuyentes o roba a sus trabajadores", aseguró Schwalb al referirse a la gestión de Anderson.

De acuerdo con la oficina del fiscal, específicamente, Anderson desvió al menos 75.000 dólares de fondos sin fines de lucro para su propio uso personal. La investigación del fiscal señaló que, desde 2021, Anderson utilizó repetidamente los fondos de Raheem AI para uso personal: gastó más de $40.000 en un servicio de alquiler de vacaciones de lujo que permite a los miembros alojarse en mansiones y áticos de alta gama, $10.000 en hoteles y Airbnb para viajes personales, incluido un resort en Cancún, $10.000 en marcas de ropa de diseñador y $5.000 en servicios veterinarios de emergencia. Ninguno de estos gastos, resaltó la oficina, promovió el propósito sin fines de lucro declarado de Raheem AI.

La oficina del fiscal insistió en que la intención de la demanda es conseguir una orden judicial para disolver Raheem AI como una corporación sin fines de lucro del distrito, recuperar los fondos mal utilizados y dirigirlos a fines caritativos apropiados. Además, pretende lograr que se prohíba permanentemente a Anderson servir como funcionario o director de cualquier corporación sin fines de lucro del distrito.

"La demanda de la OAG alega que estas acciones violan la Ley de Corporaciones sin Fines de Lucro del Distrito (NCA), la Ley de Pago y Cobro de Salarios (WPCL) y la Ley de Prohibición de Acuerdos de No Competencia (BNA)", indicó la oficina.