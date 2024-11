Católico, padre de nueve hijos y campeón Mundial de Leñadores: ¿quién es Sean Duffy, el nominado de Trump para Transporte?

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 19 de noviembre, 2024

El futuro secretario de Transporte conoció a su mujer, madre de sus nueve hijos, a bordo de una camper en un reality de MTV. De entonces a su nominación, Sean Duffy sumó muchas millas: fue congresista, presentador de televisión, campeón mundial de leñadores…

Nacido en Hayward, condado de Sawyer, en 1971, saltó a la fama en la sexta temporada de The Real World, un programa de MTV que obligaba a convivir durante varios meses a un grupo de extraños. A Duffy, de 25 años, en su segundo año de derecho, le tocó un cuartel de bomberos en Boston con otros seis jóvenes que fumaban, bebían, hablaban de la vida, armaban y rompían parejas y relaciones, todo ante la antena mirada de las cámaras.

Su participación le mereció una invitación, un año más tarde, a Road Rules: All Stars. "Te han elegido para el viaje por carretera que nunca olvidarás...". Allí conoció a Rachel Campos (invitada tras su paso por The Real World: San Francisco) y, mientras demostraban que había fantasmas en un hospital abandonado y saltaban de un edificio, empezaron una relación que hoy lleva más de 24 años de matrimonio.

Sean Duffy en 'The Real World' (1997)YouTube/injustifiiable.

Mientras tanto, Duffy obtuvo su título en derecho por el William Mitchell College of Law. A pesar de que luego se dedicó a la abogacía y saltó a la política, nunca abandonó el mundo de los medios: participó en el reality Battle of the Seasons (2002), apareció en The Real World Awards Bash, fue comentador en ESPN y desde 2003 copresenta el programa de FOX The Bottom Line.

De MTV al Congreso



"Sean Duffy es lo que ocurre cuando la telerrealidad se encuentra con la política del Congreso en los bosques del norte de Wisconsin", escribió en 2010 una reportera de The Washington Post enviada a cubrir su campaña al 7.º distrito congresional de Wisconsin. Encantada por la novedad, la prensa enfocó su candidatura en su pasado de celebrity. Su personaje, incluso, amenazó con jugarle una mala pasada:

"Otros se acaban de enterar de las travesuras de este trepador de árboles de 38 años en la temporada de Boston de 1997 de 'The Real World'. En YouTube hay un vídeo de Duffy bailando en calzoncillos sobre una mesa de billar mientras bebe cerveza".

Duffy declaró entonces que sus malabares frente a la cámara no dañarían sus probabilidades de ganar los comicios. Sin embargo, tampoco evitó hablar de ellos: "Era joven… Se editan cosas. Aún no tenía hijos. Si quieren conocer mi carácter, miren a los niños que he criado (en ese momento, cinco). Todo lo que puedo hacer es decirles esto es lo que he hecho”, dijo en un acto de campaña cubierto por la misma reportera del Post.

Incluso si tenía razón, la carrera era cuesta arriba. Competía en un distrito que había elegido a Barack Obama por un margen de 14 puntos y a su contrincante directo, Dave Obey, para 15 mandatos. "La mayoría de la gente me decía que estaba loco".

Duffy, sin embargo, estaba convencido de que sus vecinos querían un cambio, y tampoco era un político tan novel como aseguraban los medios, sino que había sido nombrado fiscal del condado de Ashland en 2002 y había ganado cuatro reelecciones (sin oposición) para el puesto.

Duffy fue parte de la ola roja que retomó la Cámara de Representantes en medio de la primera presidencia de Obama, terminando la trifecta demócrata. En 2019 renunció a su escaño para centrarse en su esposa y su embarazo, que había sufrido "complicaciones".

Su experiencia durante aquella década fue clave para que Trump lo nominara: "Sean utilizará su experiencia y las relaciones que ha forjado a lo largo de muchos años en el Congreso para mantener y reconstruir las infraestructuras de nuestro país".

El presidente electo también destacó su papel en el "mayor proyecto de carreteras y puentes de la historia de Minnesota" y su preocupación por la responsabilidad fiscal y el desarrollo rural.

'¡La pareja favorita de América!'



"Esposo de una mujer maravillosa (...) y padre de nueve hijos increíbles, Sean sabe lo importante que es para las familias poder viajar con seguridad y tranquilidad". Aquella es otra bandera del excongresista destacada por Trump al nominarlo: la importancia de la familia.

Rachel Campos-Duffy es una reconocida periodista hispana que copresenta FOX & Friends Weekend. Juntos, Rachel y Sean presentan From The Kitchen Table: The Duffys, un programa que invita "coger una silla" para dialogar con "la pareja favorita de Estados Unidos" sobre "los debates que tienen lugar en las cocinas de todo Estados Unidos".

Debates como la importancia de acudir a counseling, de hablar con los hijos, de las familias numerosas (Duffy es el décimo de once hijos), de cómo celebrar Halloween con poco presupuesto…

Es, sin duda, una familia mediática: seis de los Duffy pasaron por las pantallas de FOX para cocinar panqueques de Wisconsin (los dos faltantes estaban en campamento católico). Preguntada por qué quería estudiar, la hija más grande no despuntó: "Estaba pensando en política"... y aseguró que le gustan los medios.

Los Duffy en FOXRepSeanDuffy/YouTube.

"Estoy muy contenta de haberme casado con un católico, porque creo que el matrimonio ya es bastante difícil", explicó Campos-Duffy en una entrevista a The National Review. "Mi lema como madre siempre ha sido que mi trabajo no es que vayas a Harvard, sino que vayas al Cielo".

Duffy reforzó esta imagen de compromiso con su familia y su fe cuando dio un paso al costado del Congreso: "He rezado mucho y he decidido que es el momento adecuado para tomarme un descanso del servicio público y apoyar a mi mujer, mi bebé y mi familia".

"No es una decisión fácil, porque realmente me encanta ser su congresista, pero es la decisión correcta para mi familia, que es mi primer amor y responsabilidad".

Si el Senado lo confirma, Duffy estará de vuelta.