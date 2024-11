El Comité Judicial del Senado pide al de Ética de la Cámara que comparta su reporte sobre Matt Gaetz

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 14 de noviembre, 2024

El senador demócrata Dick Durbin instó al Comité de Ética de la Cámara a compartirle su investigación sobre el exrepresentante Matt Gaetz, quien renunció al cargo después de que Donald Trump lo nominara como fiscal general.

Gaetz se encontraba bajo investigación por conducta sexual inapropiada y consumo ilícito de drogas, entre otras ofensas. Cuando renunció a su escaño, la investigación se vio suspendida inmediatamente.

Para liderar el Departamento de Justicia, necesitará, sin embargo, la confirmación del Senado. Su candidatura despertó reacciones variadas dentro del GOP, con un republicano incluso asegurando que tenía "más posibilidades de cenar con la reina Isabel II que de ser confirmado por el Senado".

Las revelaciones de la pesquisa podrían ensombrecer aún más sus perspectivas de superar la prueba del Senado. "Esta información podría ser relevante para la cuestión de la confirmación del Sr Gaetz", aseguró Durbin al explicar por qué había pedido que el informe se compartiera con la Comité Judicial del Senado.

El legislador por Illinois también señaló como sospechoso el momento de la renuncia de Gaetz. De acuerdo con fuentes anónimas consultadas por The New York Times y The Hill, el comité tenía previsto votar el viernes publicar o no el reporte. Dos días antes de que Trump lo llamara al DOJ.

Al anunciar la dimisión del congresista de Florida, el portavoz de la Cámara, Mike Johnson, explicó que se había producido lo antes posible para acelerar la designación de su sucesor y resguardar la mayoría republicana.