Publicado por Santiago Ospital Verificado por 30 de octubre, 2024

Arnold Schwarzenegger entró de lleno en las elecciones presidenciales 2024 con una extensa publicación en redes sociales.

La estrella de Hollywood dijo que que entendía que su fama en la pantalla y antiguo papel de gobernador de California (2003 - 2011) hacían importante que expresase su opinión, y que tomaría cartas en el asunto a pesar de que "odia" la política y "desconfía de la mayoría de los políticos".

El protagonista de Terminator disparó contra ambos partidos: "Permítanme ser honesto con ustedes: no me gusta ninguna de las opciones en este momento". Schwarzenegger, de 77 años, viajó al pasado para añorar al GOP de antes:

"Mis republicanos han olvidado la belleza del libre mercado, han disparado el déficit y han rechazado los resultados electorales. Los demócratas no son mejores a la hora de hacer frente a los déficits, y me preocupa que sus políticas locales perjudiquen a nuestras ciudades con el aumento de la delincuencia".

El expolítico se dijo enamorado de la gestión pública, mientras que a la política les dedicó palabras muy distintas: "Probablemente no sea una sorpresa que odie la política más que nunca, lo cual, si eres una persona normal que no es adicta a esta mier**, probablemente comprendas".

"Llevamos décadas hablando de la deuda nacional. Durante décadas, hemos hablado de una reforma integral de la inmigración que asegure la frontera al tiempo que arregla nuestro sistema de inmigración roto. Y Washington no hace nada".

Un ¿respaldo? a Kamala Harris



Sobre la candidata demócrata, a quien dijo le otorgaría su voto, dijo sólo que tenía "muchos desacuerdos con su plataforma", pero que era la única manera de "avanzar como país".

Le dedicó varias líneas más a Donald Trump, con quien cruzó numerosas críticas en los últimos años. Al menos desde que reemplazó al magnate en The Celebrity Apprentice en 2017.

"Un candidato que no respetará tu voto a menos que sea para él, un candidato que enviará a sus seguidores a asaltar el Capitolio mientras él mira con una Coca-Cola light, un candidato que no ha demostrado ninguna capacidad de trabajar para aprobar ninguna política aparte de un recorte de impuestos que ayudó a sus donantes y a otros ricos como yo pero que no ayudó a nadie más”, enumeró entre varias críticas al candidato republicano.

A pesar de sus duras palabras hacia Trump, llamó a votar "incluso si estás en desacuerdo conmigo", porque "eso es lo que hacemos como estadounidenses".