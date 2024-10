Autoridades electorales advierten a votantes de Marcola, Oregón, que eviten usar buzones del Servicio Postal tras un robo

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 29 de octubre, 2024

Marcola, una pequeña comunidad en Lane County, Oregón, advirtió a los votantes que no utilizaran buzones del Servicio Postal para enviar sus papeletas electorales.

Según trascendió, durante la noche del domingo se sustrajeron las llaves de dos buzones de una oficina de correos durante un robo.

"Aunque el hurto no parece estar relacionado con las elecciones, estamos siendo cautelosos y pidiendo a los votantes en Marcola que no devuelvan sus boletas usando estos buzones", explicó la secretaria del condado, Dena Dawson, en palabras recogidas por The Oregonian.

"En su lugar, [los votantes] pueden utilizar el buzón oficial en Mohawk Marketplace en el camino a la ciudad".

La recomendación se produce poco después de que se conociera que se incendiaron urnas en la ciudad más populosa del estado, Portland. Lo mismo ocurrió en Vancouver, Washington. Ambos episodios se encuentran bajo investigación.