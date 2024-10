Obama intenta darle un impulso final a Harris en los estados clave mientras la demócrata pierde apoyo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 24 de octubre, 2024

El expresidente Barack Obama ha sido en los últimos días la estrella de la campaña de Kamala Harris, apareciendo en mítines consecutivos en Detroit, Michigan; y Clarkston, Georgia; dos estados indecisos que serán determinantes en las próximas elecciones de noviembre.

Los analistas coinciden en que Obama está buscando dos cosas: mostrar a Harris desde una perspectiva más cool e impulsar la narrativa de que la vicepresidente demócrata es la candidata ideal para pelear por los trabajadores y la clase media estadounidense.

De hecho, desde que anunció su candidatura, Harris se ha acercado notoriamente a Obama, quien, en principio, impulsó la idea de una convención abierta, pero ahora se metió de lleno en la carrera electoral que entró en su recta final.

En los últimos días, en los que Trump ha disfrutado de un buen ciclo de noticias y mejoró su posición en las encuestas, incluso superando a la candidata demócrata en los modelos electorales, Obama ha enviado mensajes constantes a los votantes hombres hispanos y negros que, según múltiples encuestas, están apoyando menos a Harris que a los anteriores candidatos demócratas.

También se ha dedicado a atacar a Trump, insultándolo y tildándolo de tirano en reiteras ocasiones.

“Actúa como un loco y se ha convertido en algo tan común que la gente ya no se lo toma en serio”, dijo Obama en un mitin que, según la campaña de Harris, congregó a 20.000 personas. “Que actúe como un bobo no significa que su presidencia no sea peligrosa”.

“No necesitamos cuatro años de un aspirante a rey, un aspirante a dictador, corriendo por ahí tratando de castigar a sus enemigos”, añadió el expresidente, que luego cuestionó el “ego” del candidato republicano.

“Entiendo por qué la gente busca cambiar las cosas. Lo que no puedo entender es por qué alguien pensaría que Donald Trump cambiará las cosas de una manera que sea buena para usted, porque no hay absolutamente ninguna evidencia de que este hombre piense en alguien más que en sí mismo”, sentenció.

Harris, quien centró sus comentarios en el mitin en la atención médica y la economía, dijo algo similar a Obama durante su alocución: “Hay un llamado abrumador a un nuevo comienzo, a una nueva generación de líderes que sea optimista y esté entusiasmada con lo que podemos hacer juntos. Hay un anhelo por un presidente de los Estados Unidos que los vea, los comprenda y luche por ustedes”.

En el mitin participaron celebridades del calibre de Samuel L. Jackson, Spike Lee y Tyler Perry, pero la estrella del evento fue el icono del rock Bruce Springsteen, quien atacó a Trump tildándolo nuevamente de “tirano”.

Jake Schneider, un portavoz del Trump, afirmó en declaraciones recogidas por el diario The Wall Street Journal que el evento de campaña fue un “esfuerzo desesperado y desesperado por salvar su campaña en espiral”.

Según el WSJ, desde que arrancó oficialmente su candidatura, Harris ha sido asesorada por David Plouffe, jefe de campaña de Obama en 2008, como el uso de la tecnología para llegar a los votantes, la comparecencia ante públicos escépticos como Fox News y un mensaje de que la demócrata será una luchadora en materia económica.

El reconocido estratega demócrata David Axelrod dijo que esta estrategia de Harris recuerda a la empleada por Obama en 2008 y 2012 para vencer a Mitt Romney.

“En 2012, nos derrotaron sobre quién estaba mejor preparado para gestionar la economía, pero en la pregunta de quién luchará por ti en la economía, Obama salió vencedor. Creo que es lo mismo para ellos”, dijo Axelrod.