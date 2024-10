Harris sorprende al enfocar su campaña en estados republicanos para defender el aborto

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 22 de octubre, 2024

Mientras la candidata demócrata Kamala Harris está perdiendo terreno en los estados indecisos como Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Carolina del Norte, su campaña ya piensa en enfocarse en estados republicanos para defender el aborto de cara a las elecciones presidenciales 2024.

La decisión es sorpresiva, sobre todo después de que el expresidente Donald Trump tomara la delantera en los principales modelos electorales y recuperara terreno en varios estados indecisos, al punto de ponerse como levemente favorito a dos semanas de que se realicen las elecciones.

De acuerdo con Axios, Harris y algunos de los principales representantes de su campaña, como su compañero de fórmula Tim Walz, están planificando paradas en Texas, Kentucky y Florida; todos estados marcadamente rojos.

Axios explicó que, si bien ninguno de estos estados está en disputa, “la campaña de Harris está usando estos desvíos para destacar uno de los temas más fuertes de los demócratas: el derecho al aborto”.

Uno de los eventos pautados por la campaña Harris es que la vicepresidente realice un mitin de campaña el viernes en Houston. Allí, según el reporte, la demócrata estará acompañada por mujeres que presuntamente fueron perjudicadas por las restricciones del aborto en Texas.

Mientras tanto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, se dirigirá el miércoles a una recepción de campaña en Louisville, Kentucky, “donde el gobernador demócrata Andy Beshear ganó la reelección el año pasado en una carrera dominada por el derecho al aborto”, reportó Axios.

Asimismo, Doug Emhoff, esposo de Harris, pronunciará un discurso el miércoles en un mitin de Get Out the Vote en Florida.

El asesor principal de Harris, David Plouffe, dijo que la idea de alejarse de los estados indecisos es porque creen que el contenido de los discursos pronunciados sobre el aborto puede impulsar a la vicepresidente demócrata en los swing states.

"Nos estamos alejando de los campos de batalla porque creemos que nos ayudará en los campos de batalla", dijo Plouffe.

En el Sunshine State los demócratas esperan que un referéndum estatal sobre el aborto ayude a aumentar la participación electoral el 5 de noviembre.

Sin embargo, Florida, que anteriormente era un icónico estado indeciso, parece que volverá a teñirse de rojo en noviembre.

Si bien la estrategia de Harris puede considerarse inesperada, el expresidente Trump también ha hecho campaña en Nueva York, California y Colorado, estados marcadamente azules.

El candidato republicano, si bien no logró cambiar la aguja electoral con sus eventos de campaña en estos estados, al menos logró un ciclo de noticias positivo cuando acudió a lugares demócratas históricos. Harris parece que quiere replicar esta estrategia.