CNN confirma plagio en el libro de Kamala Harris, pero otros medios justifican el "error"

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 15 de octubre, 2024

CNN confirmó que la candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, incurrió en plagio en su libro Inteligencia contra el crimen: El plan de un fiscal de carrera para hacernos más seguros. Sin embargo, otros medios han preferido minimizar o justificar el incidente, defendiendo a la candidata en medio de la controversia.

La investigación de CNN

La cadena revisó varios pasajes del libro de Harris que fueron señalados en redes sociales por Christopher Rufo, miembro del conservador Manhattan Institute. CNN concluyó que algunos de estos fragmentos fueron extraídos de otras fuentes sin la debida atribución. En particular, reconocieron que partes del texto parecen haber sido copiadas directamente de un comunicado de prensa del John Jay College of Criminal Justice, sin las comillas necesarias ni la atribución correspondiente.

Además, CNN identificó otro pasaje con un lenguaje "muy similar" a un informe de NBC News sobre las tasas de graduación en las escuelas públicas de varias ciudades estadounidenses en 2008.

Justificaciones de otros medios

Frente a estas revelaciones, algunos medios optaron por justificar las acciones de Harris. The Washington Post reconoció que la candidata no utilizó comillas en textos copiados, pero sugirió que no fue su responsabilidad directa, ya que no estuvo involucrada en la edición del formato final. También mencionaron que este tipo de errores eran comunes en una época en la que las herramientas de detección de plagio aún no estaban tan avanzadas.

Por su parte, The New York Times intentó minimizar el impacto de las acusaciones, señalando a un experto en plagio que consideró los errores de Harris como "no graves", restando importancia a las infracciones cometidas en su libro.

Otros medios como The Daily Beast cambiaron el enfoque hacia una defensa más directa de Harris, citando a James Singer, portavoz de la campaña de la candidata, quien sugirió que estas acusaciones son parte de un "esfuerzo desesperado" para desacreditar a Harris en su carrera presidencial.

La acusación de plagio

El Dr. Stefan Weber, apodado el "Cazador de plagios", realizó un análisis detallado del libro de Harris y encontró múltiples pasajes copiados de fuentes como The Associated Press y Wikipedia, sin la correspondiente atribución. Estos hallazgos fueron amplificados por Rufo, quien destacó ejemplos específicos, como el relato de un programa antidrogas en High Point, Carolina del Norte, y un párrafo sobre el Tribunal Comunitario de Midtown en Nueva York, ambos copiados casi textualmente sin citar las fuentes originales.

Christopher Rufo, el periodista que amplificó las conclusiones de Weber, pidió que Harris y su editorial ofrezcan una disculpa pública y retracten los pasajes plagiados. "No hay nada de inteligente en el plagio, que es el equivalente a un delito académico", escribió Rufo, refiriéndose irónicamente al título del libro de Harris, Inteligencia contra el crimen. Según él, tanto la autora como su editorial deben corregir estos errores y emitir una declaración formal.

Las acusaciones de plagio representan un golpe a la credibilidad de Harris en un momento clave de su campaña, y aunque algunos medios intentan suavizar el impacto, la investigación ha levantado serias dudas sobre la integridad del libro y el proceso editorial detrás de su publicación.