Senadores estadounidenses piden un acuerdo de normalización entre Israel y Arabia Saudita para contrarrestar a Irán

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 8 de octubre, 2024

Los senadores Lindsey Graham y Richard Blumenthal, del Partido Republicano y el Partido Demócrata, respectivamente, quienes se encuentran de visita en Israel en el marco de un recorrido por Medio Oriente con motivo del primer aniversario de la masacre del 7 de Octubre, llamaron a alcanzar pronto un acuerdo de normalización de las relaciones entre israelíes y sauditas para contrarrestar a Irán.

“Los iraníes temen una reconciliación árabe-israelí más que cualquier arma (...) porque es un cambio permanente”, afirmó Graham, quien también tiene previsto visitar, junto con Blumenthal, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Cabe recordar que Israel normalizó las relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán en 2020, tras la firma de los Acuerdos de Abraham.

“Si para Navidad no tenemos una normalización entre Israel y Arabia Saudita, Irán tendrá una victoria estratégica”, añadió el senador republicano. Y subrayó que la masacre del 7 de Octubre se llevó a cabo para evitar que Jerusalén y Riad alcancen un acuerdo.

"Podemos conseguir un tratado a través del Senado entre Estados Unidos y Arabia Saudita, un acuerdo de defensa como el que tienen Japón y Australia, si es que se hace durante el mandato del presidente[Joe] Biden", explicó Graham.

El senador republicano advirtió además que “el próximo presidente tendrá muchas dificultades para conseguir 67 votos", en referencia a la mayoría de dos tercios necesaria en el Senado para aprobar un acuerdo de defensa.

Una oportunidad “histórica”



Blumenthal sostuvo que se trata de una oportunidad “histórica”.

El senador demócrata añadió que espera que los éxitos de Israel en el campo de batalla puedan combinarse con los logros diplomáticos.

“Espero que la diplomacia pueda lograr un cese de los combates, que resulte en el retorno de los rehenes y en un impulso hacia la normalización de las relaciones en la región, junto con la ayuda humanitaria y la reconstrucción”, manifestó Blumenthal.

La solución de dos estados “murió el 7 de Octubre”



Los senadores dijeron además que instarían a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo a unir fuerzas para llevar estabilidad a los palestinos aunque no se alcance la solución de dos estados, la cual, indicó Graham, “murió el 7 de Octubre”.

“El público israelí no aceptará un estado palestino como resultado de este ataque terrorista bárbaro, porque recompensa el terrorismo. Pero no habrá paz hasta que se aborde el asunto de los palestinos. No se irán a ninguna parte”, manifestó el senador republicano.

Graham también llamó a los países del Golfo a intervenir para llevar a cabo una reforma en la sociedad palestina con el fin de que dejen de odiar a los judíos. Y recordó que se necesitaron décadas para desradicalizar a los alemanes y japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que seguramente también llevará mucho tiempo cambiar la mentalidad de los palestinos.