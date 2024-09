Una investigación del Senado concluye que los fallos del Servicio Secreto contribuyeron al intento de asesinato de Trump

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 25 de septiembre, 2024

El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales publicó un informe que reveló que los fallos del Servicio Secreto (USSS) contribuyeron al intento de asesinato del expresidente Donald Trump.

Se trata de un informe provisional bipartidista que incluye hallazgos y recomendaciones clave para abordar esas fallas y garantizar que el Servicio Secreto pueda llevar a cabo eficazmente su misión de protección.

El informe detalló que el Servicio Secreto no definió claramente las responsabilidades de planificación y seguridad en el evento del 13 de julio. Además, explicó que no se aseguró de que el edificio de AGR Internacional estuviera cubierto de manera efectiva.

"El Servicio Secreto identificó el edificio AGR como un problema debido a la línea de visión desde el techo hasta el escenario, pero no tomó decisiones para garantizar que se implementaran suficientes medidas de seguridad. El USSS sabía que los francotiradores locales planeaban instalarse dentro del edificio AGR y el USSS no expresó objeciones ni preocupaciones sobre esa ubicación", explicó el informe.

De igual manera, el comité indicó que el personal del Servicio Secreto, incluido el líder del equipo de francotiradores del servicio, no ingresó al edificio AGR ni subió al techo antes del tiroteo. "Un equipo de francotiradores del USSS, cuya responsabilidad incluía escanear el área alrededor del edificio AGR en busca de amenazas, tenía una vista obstruida del techo del AGR", resaltó.

El USSS no coordinó de manera efectiva con las fuerzas del orden estatales y locales. De acuerdo con el informe, no consideró adecuadamente los planes operativos de las fuerzas del orden estatales y locales. Las comunicaciones en el evento del 13 de julio -explicó- fueron aisladas y el USSS no se aseguró de poder compartir información con los socios locales de las fuerzas del orden en tiempo real.

El documento también reveló que el Servicio Secreto no comunicó información sobre la persona sospechosa al personal clave y no tomó medidas para garantizar la seguridad del expresidente Donald Trump.

"Aproximadamente a las 5:44 p. m., se notificó al personal del USSS que la policía local observó a una persona sospechosa con un telémetro cerca del edificio AGR. A las 5:52 p. m., se había informado al menos a ocho miembros del personal del USSS. Aproximadamente dos minutos antes de que se dispararan los tiros, se le informó a la Sala de Seguridad del USSS, ubicada en el terreno del mitin, que había un individuo en el techo del edificio AGR. Poco antes de que se dispararan los tiros, un francotirador del USSS observó a oficiales locales corriendo hacia el edificio AGR con armas en la mano", señaló el informe.

El Comité indicó que otra irregularidad fue que el sistema antidrones del servicio experimentó problemas técnicos que lo dejaron inoperativo durante horas.

"Sin un sistema de respaldo, el agente del USSS responsable de supervisar las capacidades de los C-UAS en la manifestación del 13 de julio llamó a una línea directa de soporte técnico gratuita 888 'para comenzar a solucionar problemas con la empresa', lo que llevó varias horas. Ese agente tenía solo tres meses de experiencia trabajando con ese equipo y carecía de conocimientos al respecto", señaló.

También se supo que varios funcionarios del Servicio Secreto informaron de que habían experimentado problemas técnicos con sus radios durante el evento político y le dijeron al Comité que esos problemas son comunes en la agencia.

"A un francotirador del USSS -'Hercules 1'- se le ofreció una radio local el 13 de julio, pero dijo que no tenía tiempo de recogerla porque estaba ocupado arreglando problemas técnicos con su radio del USSS. Además, en el aeropuerto de Pittsburgh, antes de que la caravana partiera hacia la manifestación, el agente especial a cargo (SAIC) del USSS de la oficina de campo de Pittsburgh le dio su radio al agente principal porque la radio del agente principal no funcionaba", resaltó el informe del comité.

Tras conocerse las conclusiones, el Comité hizo una serie de recomendaciones la Servicio Secreto. Aseguró que el Congreso debería exigir al Servicio Secreto que identifique funciones y responsabilidades definidas para el personal responsable de la planificación anticipada de cualquier evento de protección:

"Para todos los eventos de protección, el USSS debería mejorar la coordinación y especificar las funciones y responsabilidades entre los socios de aplicación de la ley federales, estatales y locales".

Además, puntualizó que antes de cada evento de protección, se debe designar a una sola persona responsable de aprobar todos los planes, incluida la responsabilidad de aprobar los perímetros de seguridad. Asimismo, señaló que el Departamento de Seguridad y el Servicio Secreto deben garantizar que los planes de comunicación entre las agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales y los servicios de emergencia se coordinen correctamente.

"El USSS debería considerar el envío de recursos adicionales, incluidos francotiradores, a todos los eventos de protección al aire libre futuros, mientras evalúa la inteligencia y las amenazas contra los protegidos. El USSS también debería asegurarse de que los agentes apropiados que trabajan en eventos de protección estén informados de la inteligencia relevante y las amenazas contra los protegidos".