Kamala Harris, Biden, JD Vance... Las reacciones al segundo intento de asesinato contra Trump

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 16 de septiembre, 2024

Las reacciones al segundo intento de asesinato contra Donald Trump no tardaron en llegar. El candidato republicano a la presidencia salió ileso y no se produjo ninguna víctima ni herido. Las autoridades identificaron Ryan Wesley Routh como el principal sospechoso de la autoría del tiroteo ocurrido dentro del Trump International Golf Club, ubicado en Florida.

El primero en hablar fue el propio Trump, quien se apresuró para asegurar que estaba a salvo para evitar cualquier tipo de especulación en torno a lo que le había podido suceder tras el tiroteo:

"Hubo disparos cerca de mí, pero antes de que los rumores comiencen a salirse de control, quería que escucharan esto primero: ¡Estoy a salvo y bien! Nada me detendrá. ¡Nunca me rendiré! Siempre los querré por apoyarme".

Más tarde, el aspirante republicano emitió una nueva declaración, en la que dio las gracias a todas las fuerzas de seguridad por su trabajo y a todos aquellos que se han preocupado por su estado:

"Me gustaría dar las gracias a todos por su preocupación y sus buenos deseos. ¡Ha sido un día muy interesante! Lo más importante, quiero dar las gracias al Servicio Secreto de los EEUU, al sheriff Ric Bradshaw y su Oficina de valientes y dedicados patriotas y a todas las fuerzas de seguridad, por el increíble trabajo realizado hoy en el Trump International para mantenerme, como el 45º presidente de los Estados Unidos y el candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales, a salvo. El trabajo realizado ha sido absolutamente excepcional. ¡Estoy muy orgulloso de ser estadounidense!"

Harris y Biden condenan el ataque

La rival de Trump en las elecciones de noviembre, Kamala Harris, respondió de una manera muy escueta al segundo atentado que ha sufrido el republicano en apenas dos meses. La candidata demócrata condenó el ataque, además de asegurar de que está tranquila porque Trump esté bien:

"Me han informado de disparos cerca del expresidente Trump y de su propiedad en Florida, y me alegro de que esté a salvo. La violencia no tiene cabida en Estados Unidos".

Un comentario que recibió el retuit del expresidente Barack Obama, quien no dijo ni una palabra más sobre el segundo intento de asesinato contra Trump.

También habló Joe Biden. El presidente fue más extenso que Harris, felicitando la labor de las fuerzas de seguridad y condenando la violencia en cualquiera de sus vertientes:

"Mi equipo me ha informado de lo que las fuerzas de seguridad federales están investigando como un posible intento de asesinato del expresidente Trump hoy. Hay un sospechoso detenido, y elogio la labor del Servicio Secreto y de sus socios policiales por su vigilancia y sus esfuerzos para mantener a salvo al expresidente y a quienes le rodean. Me alivia saber que el expresidente está ileso. Se está llevando a cabo una investigación sobre este incidente, mientras las fuerzas del orden recopilan más detalles sobre lo ocurrido. Como he dicho muchas veces, no hay lugar para la violencia política ni para ningún tipo de violencia en nuestro país, y he ordenado a mi equipo que siga garantizando que el Servicio Secreto disponga de todos los recursos, capacidades y medidas de protección necesarios para garantizar la seguridad permanente del expresidente".

JD Vance conversó con Trump antes de que se publicase la noticia

El compañero de fórmula de Trump, JD Vance, dio a conocer que pudo hablar con el candidato presidencial tras el tiroteo y antes de que la noticia saliese a la luz. Vance dijo que encontró a Trump "sorprendentemente de buen humor":

"Me alegro de que el presidente Trump esté a salvo. Hablé con él antes de que se hiciera pública la noticia y, sorprendentemente, estaba de buen humor. Todavía hay muchas cosas que no sabemos, pero esta noche abrazaré a mis hijos muy fuerte y rezaré una oración de gratitud".

Familia Trump: "¡Otra vez, amigos!"

Desde el entorno más cercano de Trump llegaron las críticas más duras al segundo intento de asesinato. El primogénito del candidato republicano, Donald Trump Jr., describió lo que se sabía hasta el momento sobre el ataque:

"¡Otra vez amigos! Disparos en el campo de golf de Trump en West Palm Beach, Florida. Un AK-47 fue descubierto en los arbustos por la policía local. La campaña de Trump ha emitido un comunicado confirmando que el expresidente Trump está a salvo. Un sospechoso ha sido detenido".

El tercero de los hijos, Eric Trump, se limitó a publicar el comunicado emitido por el equipo de campaña de Trump-Vance.

Musk y la recopilación demócrata

Sin ninguna referencia directa al segundo intento de asesinato contra Trump, Elon Musk -quien mostró su apoyo al republicano- compartió en su perfil de X horas después del ataque un video recopilatorio de varios miembros del Partido Demócrata -como Nancy Pelosi o Ayanna Pressley- invitando a usar la violencia política.

DeSantis, McCarthy, Jeffries, Pelosi, Schumer...

Desde la política también comenzaron a llegar las primeras reacciones. Tres republicanos que rivalizaron con Trump para ser el candidato republicano a las elecciones de noviembre -Ron DeSantis, Tim Scott y Vivek Ramaswamy- se pronunciaron sobre el segundo intento de asesinato contra Trump. También el speaker, Mike Johnson.

"El Estado de Florida llevará a cabo su propia investigación sobre el intento de asesinato en el Trump International Golf Club. El pueblo merece la verdad sobre el posible asesino y cómo pudo acercarse a menos de 500 metros del expresidente y actual candidato del Partido Republicano", dijo DeSantis.

"Después del segundo intento de asesinato contra el presidente Trump, es hora de que los cristianos, de izquierda y derecha, republicanos o demócratas, negros y blancos, se unan, oren por esta nación, oren por un proceso político sin ningún tipo de violencia. Es lo que Estados Unidos necesita. Necesitamos creyentes de rodillas, pidiendo a Dios que todos los candidatos estén a salvo", afirmó Scott.

"Sí, estamos agradecidos de que el presidente Trump esté a salvo, una vez más. Pero este creciente patrón de violencia política tiene que parar ahora mismo. Es inaceptable y antiamericano. Estoy pidiendo al Servicio Secreto que aumente inmediatamente su protección para el presidente Trump al * mismo * nivel que proporcionan a Biden, no hay excusa para no hacerlo en este momento. Pero también hay una enfermedad más profunda en nuestro país que necesitamos curar. Estados Unidos está patinando sobre hielo delgado, y doy gracias a Dios que ya hemos evitado la tragedia dos veces este verano. Solo podemos esperar que los dos intentos de asesinato contra el presidente Trump ya sean lo peor que ocurra en este ciclo electoral", escribió Ramaswamy.

"Kelly y yo estamos saliendo de Mar-a-Lago, donde acabamos de pasar unas horas con el presidente Trump y estamos dando gracias a Dios por protegerlo hoy, una vez más. Ningún líder en la historia de Estados Unidos ha soportado más ataques y se ha mantenido tan fuerte y resistente. Es imparable", asintió Johnson.

Desde el otro lado del espectro político, Chuck Schumer, Nancy Pelosi o Hakeem Jeffries fueron algunos de los miembros del Partido Demócrata que condenaron el segundo intento de asesinato contra Trump.

"Acabo de ser informado por el director en funciones del Servicio Secreto. Aplaudo al Servicio Secreto por su rápida respuesta para garantizar la seguridad del expresidente Trump. No hay lugar en este país para la violencia política de ningún tipo. El autor debe ser procesado con todo el peso de la ley", dijo Schumer.

"En Estados Unidos no hay lugar para la violencia política de ningún tipo. Mientras prosigue la investigación sobre el incidente de hoy, elogiemos a las fuerzas del orden por su actuación para proteger al expresidente", señaló Pelosi.

"La violencia política no tiene cabida en una sociedad democrática", afirmó Jeffries.