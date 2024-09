Un juez en Dakota del Norte declara inconstitucional la prohibición del aborto

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 12 de septiembre, 2024

Un juez de Dakota del Norte anuló este jueves la prohibición casi total del aborto en el estado, desatando reacciones divididas en un estado conservador que ha luchado por proteger la vida de los no nacidos. El juez Bruce Romanick declaró que la constitución estatal otorga a las mujeres el "derecho fundamental de elegir el aborto" antes de la viabilidad del feto, y calificó la ley, aprobada el año pasado, como “inconstitucionalmente nula por su vaguedad”.

Prohibición en defensa de la vida

La legislación, que fue derogada por Romanick, había sido diseñada para prohibir el aborto en casi todos los casos, excepto en situaciones de violación, incesto o cuando la vida de la madre estuviera en peligro, y siempre que el embarazo no superara las seis semanas. Los defensores de la ley, incluidos muchos activistas pro-vida, señalaron que estas disposiciones estaban encaminadas a proteger tanto a las madres como a los fetos en desarrollo. Bajo esta ley, los médicos que realizaran abortos fuera de estos parámetros podrían enfrentarse a cinco años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares.

Impacto de la decisión judicial

El juez Romanick basó su fallo en una interpretación amplia de la constitución estatal, argumentando que la ley violaba el derecho a la "autonomía procreativa". Sostuvo que la prohibición no estaba diseñada de manera estricta para proteger la salud de las mujeres o la vida de los no nacidos. Este fallo deja a Dakota del Norte sin una ley clara que regule el aborto, lo que, según los activistas pro-vida, pone en riesgo a los fetos que ya no tienen protección legal.

Lucha por proteger a los no nacidos

Bridget Turbide, directora ejecutiva de North Dakota Right to Life, expresó su decepción ante el fallo, pero afirmó que no fue del todo inesperado. “Estamos desanimados por la noticia, pero ya la esperábamos”, declaró Turbide. Su organización ha estado en la vanguardia de la lucha contra el aborto, abogando por leyes que reconozcan el derecho a la vida de los no nacidos y apoyando a las mujeres con embarazos difíciles.

Este es el segundo intento de Dakota del Norte para implementar una prohibición del aborto que los tribunales han bloqueado. Después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló Roe v. Wade en 2022, el estado había intentado hacer cumplir una prohibición casi total a través de una ley de "dispositivos de activación", que también fue detenida por los tribunales.

Reacciones y próximos pasos

El fiscal general del estado, Drew H. Wrigley, prometió apelar el fallo, afirmando que el análisis del juez Romanick ignora el mandato de los legisladores estatales. Wrigley destacó que la ley representaba el deseo de la mayoría de los habitantes de Dakota del Norte, quienes han apoyado enérgicamente medidas para restringir el aborto.