Kamala, la candidata preferida por el establishment empresarial progresista

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por 9 de septiembre, 2024

La agenda progresista de la Administración Biden-Harris parece estar ganando popularidad entre las grandes compañías del establishment. 88 destacados líderes empresariales del país anunciaron su respaldo a la candidatura de Kamala Harris para las elecciones de 2024.

En una carta de tres páginas, los propietarios de grandes capitales afirman que se alinean con Harris y sus fuerzas, que promueven un gobierno cada vez más intervencionista y centralizado (recordemos que dentro del plan económico de Harris está el control de precios, una medida socialista y progresista):

"Apoyamos la elección de Kamala Harris como presidenta de los Estados Unidos" Su elección es la mejor manera de apoyar la continua fuerza, seguridad y fiabilidad de nuestra democracia y economía. Con Kamala Harris en la Casa Blanca, la comunidad empresarial puede estar segura de que tendrá un presidente que quiere que las industrias estadounidenses prosperen. Como socio del presidente Biden, el vicepresidente Harris tiene un sólido historial de acciones avanzadas para estimular la inversión empresarial en los Estados Unidos y garantizar que las empresas estadounidenses puedan competir y ganar en el mercado global. Ella continuará promoviendo políticas justas y predecibles que apoyen el estado de derecho, la estabilidad y un entorno empresarial sólido, y se esforzará por dar a todos los estadounidenses la oportunidad de perseguir el sueño estadounidense.

Entre los grandes empresarios que firmaron la carta están:

- James Murdoch, ex CEO de 21st Century Fox y heredero del imperio de la familia Murdoch.

- Lynn Forester de Rothschild, Directora Ejecutiva de E.L. Rothschild.

- Rosalind "Roz" Brewer, ex CEO de Sam's Club; ex CEO de Walgreens Boots Alliance; ex directora de operaciones de Starbucks

- Ted Leonsis, propietario de los Washington Wizards de la NBA

- Jeffrey Katzenberg, fundador y socio gerente de Wndr y expresidente de Walt Disney Studios

- Dustin Moskovitz, cofundador de Facebook.

- Magic Johnson, miembro del Salón de la Fama de la NBA y empresario multimillonario.

- Mark Cuban, Empresario.

- Chad Gifford, expresidente de Bank of America.

- Reid Hoffman, ex CEO de LinkedIn.