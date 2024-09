Micrófonos silenciados: Kamala Harris y Donald Trump no podrán interrumpirse durante el debate

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 5 de septiembre, 2024

Las campañas de Donald Trump y Kamala Harris finalmente han llegado a un acuerdo sobre la normativa de los micrófonos durante el debate presidencial que ambos mantendrán el próximo 10 de septiembre en ABC.

A pesar de los esfuerzos de la candidata demócrata, que llevaba intentando cambiar el reglamento sobre estos dispositivos, finalmente los micrófonos de ambos oponentes permanecerán silenciados mientras no intervengan en la charla. Sólo podrán reactivar estos dispositivos, según informó ABC News, si hay un diálogo significativo entre ambos oponentes.

El equipo de campaña de Kamala Harris finalmente claudicó en su intento de mantener los micrófonos abiertos durante todo el encuentro y, según informaron en una carta enviada a ABC News, a la que obtuvo acceso The New York Times, a pesar de que consideran que Kamala Harris estará en inferioridad con esta decisión, aceptarán que los aparatos permanezcan silenciados:

"La vicepresidenta Harris, ex fiscal, se verá fundamentalmente en desventaja con este formato, que servirá para proteger a Donald Trump de los intercambios directos con la vicepresidenta. Sospechamos que esta es la razón principal de la insistencia de su campaña en silenciar los micrófonos". Carta enviada por el equipo de campaña de Kamala Harris a ABC News.

Según aseguró el equipo de campaña demócrata, aceptaron que los micrófonos se silenciasen en un intento de salvar el debate ya que, alegaron, de negarse a adoptar la normativa de silenciar estos dispositivos, Trump podría recular y no acudir al evento.

"A pesar de nuestras preocupaciones, entendemos que Donald Trump corre el riesgo de no participar en el debate, como ya ha amenazado con hacer, si no aceptamos su formato preferido. No queremos poner en peligro el debate. Por este motivo, aceptamos todas las normas propuestas por la ABC, incluidos los micrófonos silenciados", aseguró el equipo de Kamala Harris.

Por su parte, el equipo de campaña de Donald Trump aseguró que habían decidido aceptar esa normativa, que ya se puso en práctica durante el debate entre el candidato republicano y el presidente Joe Biden, ya que el expresidente simplemente quería respetar el acuerdo al que habían llegado con la cadena televisiva.

"Acordamos las mismas reglas. No sé, no me importa. Probablemente preferiría tenerlo puesto, pero el acuerdo fue que sería igual que la última vez. En ese caso, estaba silenciado. No me gustó la última vez, pero salió bien", afirmó Donald Trump en declaraciones recogidas por CBS News.