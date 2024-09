Trump vuelve a ser el favorito a ganar la elección y alcanza su mejor porcentaje desde julio

Latest @NateSilver538 forecast (9/3)



Chance of winning

🟥 Trump: 56.7% (highest since 7/31)

🟦 Harris: 43.0%

——

Swing States: chance of winning



Pennsylvania - 🔴 Trump 57-43%

Georgia - 🔴 Trump 64-36%

Arizona - 🔴 Trump 67-33%

North Carolina - 🔴 Trump 70-30%

Nevada - 🔴