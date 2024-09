Vance acusa a Harris de fingir moderación para ganar votos: “Es importante que no nos creamos esto”

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 30 de agosto, 2024

El candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, arremetió contra Kamala Harris tras su reciente entrevista en CNN, acusándola de cambiar de postura en temas clave para ganar votos y advirtiendo a los estadounidenses que no se dejen engañar.

Durante su aparición en Fox & Friends, Vance subrayó que, aunque Harris ahora intenta presentarse como una candidata moderada, solo finge serlo para atraer a más votantes antes de las elecciones de noviembre.

“Es importante que no nos creamos esto. Si nos fijamos en la forma en que Kamala Harris ha gobernado, en realidad lo ha hecho como una persona de extrema izquierda. Sólo está tratando de aparentar que no es de extrema izquierda ahora porque, por supuesto, quiere ganar los votos del pueblo estadounidense en los próximos meses. Pero si lo hace, va a hacer lo mismo que ha estado haciendo durante los últimos años”, expresó.

Vance dijo que es incoherente que Kamala Harris diga ahora que no cree en lo que decía hace tres años. Según él, Harris ha actuado siempre de acuerdo con esas creencias anteriores, y por eso la gente no le cree cuando dice que ha cambiado de opinión.

"Ella es la vicepresidenta en funciones de Estados Unidos. Si ha cambiado de opinión, ¿por qué no implementa estas políticas ahora y mejora la situación de los estadounidenses? No creo que ella lo crea, y por eso no se ve en lo que está haciendo", expuso.

Falta de claridad en sus posiciones

Vance también refutó la afirmación de Harris de que sus “valores no han cambiado”. “Si tiene los mismos valores, ¿por qué ha cambiado de opinión sobre tantos temas?", cuestionó Vance, y señaló que, si Harris ganara las elecciones, los estadounidenses enfrentarían un costo de vida más alto, una frontera abierta y un mundo más inseguro.

La complacencia de los medios de comunicación

Vance también criticó a los medios de comunicación por no presionar a Harris en temas relevantes. Según él, la prensa ha sido demasiado complaciente, permitiendo que Harris evite enfrentar preguntas difíciles sobre sus cambios de postura. "los medios están tan desesperados por dejarla salirse con la suya que ni siquiera le insisten en que ha cambiado de opinión, supuestamente sobre ocho temas diferentes", dijo Vance.

Finalmente, Vance admitió sentir cierta compasión por Harris, sugiriendo que ella misma no está segura de sus propias posiciones políticas. "Es evidente que no tiene convicciones firmes", señaló Vance. "Aunque me estoy postulando contra ella, me sentí un poco mal por ella porque estaba claro que no estaba totalmente segura de sí misma y que no sabía del todo por qué estaba diciendo las cosas que estaba diciendo", dijo.