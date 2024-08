Trump retoma los mítines al aire libre, pero bajo estrictas medidas de seguridad

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 21 de agosto, 2024

El expresidente Donald Trump realizó su primer mitin al aire libre desde el atentado fallido en su contra el mes pasado en Pensilvania. En un acto que subrayó las crecientes preocupaciones por su seguridad nacional, Trump se dirigió a sus seguidores desde un podio protegido por una pared de vidrio a prueba de balas, en un esfuerzo visible por garantizar su protección ante posibles amenazas.

El evento en los hangares del Museo de Aviación y Salón de la Fama de Carolina del Norte en Asheboro, contó no solo con la presencia del exmandatario, sino también con otros oradores, incluido el senador JD Vance, candidato a la vicepresidencia.

Durante el mitin, se lanzaron fuertes críticas contra la Administración Biden-Harris, especialmente en relación con su manejo de asuntos internacionales como la guerra en Ucrania, la retirada de Afganistán, y el conflicto entre Israel y Hamás, entre otros temas.

Medidas de seguridad reforzadas

Dada la gravedad del intento de asesinato en julio, el Servicio Secreto desplegó un operativo de seguridad extendido en el lugar. La protección del escenario con vidrio transparente a prueba de balas fue una medida sin precedentes en los mítines de Trump, lo que refleja el nivel de precaución adoptado tras el ataque.

Durante su discurso, Trump invitó a un grupo de agentes de la ley al escenario, agradeciéndoles por su servicio. En un gesto inusual, salió del cristal protector para atender a una persona en el público que parecía experimentar una emergencia médica, bajo la estricta vigilancia de su equipo de seguridad. Además, unidades de almacenamiento portátiles y camiones de mudanza fueron ubicados detrás de la plataforma de medios para proteger a los oradores, destacando la complejidad de asegurar eventos al aire libre en comparación con aquellos en espacios cerrados.

Investigación del intento de asesinato en marcha

investigar el atentado del 13 de julio, se reunió con el FBI para discutir los avances en la investigación. El representante Michael Waltz, republicano de Florida, expresó frustración ante la falta de información proporcionada por las agencias de seguridad.

"Tienen que ir publicando la información a medida que la encuentran, porque éste no fue un incidente aislado ", declaró Waltz. Señaló que aún se desconoce mucho sobre los antecedentes del atacante, Thomas Matthew Crooks, y destacó la preocupación por las cuentas en el extranjero vinculadas al caso, que incluyen ubicaciones en Bélgica, Nueva Zelanda y Alemania.

Waltz también criticó la respuesta de las agencias de seguridad tras el incidente, cuestionando por qué los responsables de las fallas en el plan de seguridad no han sido suspendidos. " Lo que me tiene muy frustrado es que las personas responsables del plan de seguridad que claramente tenía fallas dramáticas y ridículas ni siquiera han sido suspendidas. Todavía están a cargo de las operaciones de seguridad en este momento, y eso me preocupa muchísimo ", añadió.

Continuidad en la campaña

A pesar del intento de asesinato y las crecientes tensiones, Trump continúa su campaña electoral, enfatizando la importancia de la seguridad nacional y la necesidad de un cambio de liderazgo en Washington. El mitin en Asheboro marca un momento clave en un entorno que refleja tanto su determinación como las nuevas realidades de su vida pública en medio de amenazas persistentes.

El evento concluyó sin incidentes, con los asistentes mostrando su apoyo al expresidente mientras su equipo de seguridad mantenía una vigilancia constante, subrayando la tensa atmósfera que rodea sus apariciones públicas en este periodo electoral.