Publicado por Santiago Ospital Verificado por 19 de agosto, 2024

Tres comités republicanos de la Cámara publicaron este lunes los hallazgos durante su investigación de impeachement contra el presidente. El informe de casi 300 páginas no deja lugar a dudas sobre su postura final: "Los Comités han acumulado pruebas que demuestran que el presidente Biden ha incurrido en conducta impugnable".

Tras una pesquisa de casi un año, el Comité de Supervisión de la Cámara, el Judicial y el de Medios y Arbitrios concluyeron que el demócrata aprovechó su cargo como vicepresidente para enriquecer a su familia. Luego, como presidente, habría usado su cargo para obstruir las investigaciones sobre estos negocios malhabidos.

"La familia Biden y sus socios recibieron decenas de millones de dólares de intereses extranjeros, haciéndoles creer que tales pagos les proporcionarían acceso e influencia sobre el presidente", aseguraron los congresistas. En otra parte del documento, afirman que vender la "marca Biden" alrededor del mundo permitió a la familia costear "un estilo de vida fastuoso" a pesar de no ofrecer ningún "servicio legítimo".

El patriarca habría colaborado "activamente" participando de cenas con los socios extranjeros del clan o hablando con ellos por teléfono, entre otras actividades. El documento se adelanta a quienes podrían replicar que el mandatario estaba siendo manipulado por sus familiares, sobre todo su hijo Hunter Biden: "Es inconcebible que el presidente no entendiera que estaba participando de un esfuerzo por enriquecer a su familia".

Para esconder estos ingresos, aseguraron, la familia "lavó" el dinero mediante entidades intermedias que dividieron las grandes sumas de dinero en montos menores. Un testigo consultado por los miembros de los tres comités resumió los esfuerzos por esconder la participación del político cuando vice en una frase: "Dilo, olvídalo. Escríbelo, arrepiéntete".

Los republicanos apuntaron contra sus homólogos demócratas, señalando que el "precedente" que establecieron en 2019 en su impeachement contra el entonces presidente Donald Trump estableció que era motivo de impugnación el "abuso del cargo" entendido como su uso "impropio" para obtener beneficios personales a costa de la nación. Justamente, de lo que ahora acusan a Biden:

"Al monetizar la Vicepresidencia para beneficio de su familia, (Biden) abusó de su

cargo, anteponiendo el bienestar de su familia al bienestar de los Estados Unidos.

También antepuso los intereses extranjeros a los intereses del pueblo estadounidense". Informe de investigación de impeachment sobre Joseph R. Biden JR.

Hunter Biden

El documento pone foco en el primer hijo. "Varios testigos sostuvieron que Hunter Biden invocó a su padre en sus negocios con empresas rumanas, chinas, kazajas y ucranianas, lo que resultó en millones de dólares que fluyeron hacia la familia", asegura en una parte.

Algunas de estas revelaciones surgen de audiencias o informes previamente conocidos, como la información de que Hunter utilizó el cargo de su padre para beneficiar a la empresa ucraniana Burisma, de la que era accionista.

Cuando, tras meses de negarse a testificar, Hunter Biden habló ante el Congreso, aseguró que la investigación contra su padre era una "conspiración MAGA" y, entre acusaciones de partidismo y persecución política, intentó desvincular a su padre de sus negocios.

Hunter también es mencionado a raíz de la denuncia de dos agentes del Servicio Interno de Impuestos (IRS) el año pasado. Los Comités afirman haber obtenido información que respalda las declaraciones de los agentes: la Administración entorpeció investigaciones sobre el abogado y empresario. Por ejemplo, el Departamento de Justicia dejó que prescribieran dos "graves cargos" y adelantó información reservada a los abogados del hijo del presidente. Esto solo, aseguran, sería suficiente para impugnar al presidente.

El caso de los documentos clasificados



Los congresistas también dedican parte de su informe al caso de los documentos clasificados del demócrata: cuando Biden dejó el cargo de vicepresidente se quedó con documentos clasificados en varias ubicaciones, incluyendo el garaje de su casa. Este caso fue investigado por el fiscal especial Robert Hur, que en su informe final sembró dudas sobre el estado mental del mandatario.

"El informe del fiscal especial, así como la investigación de los Comités, revelan cómo el Presidente Biden hizo que empleados de la Casa Blanca ocultaran su conducta y engañaran al pueblo estadounidense sobre sus acciones", asegura el informe.

Obstrucción

"En el transcurso de la investigación, el presidente Biden y su Administración no han cooperado plenamente con la investigación de la Cámara", asegura el informe antes de enumerar varios varapalos como que el DOJ indicó a testigos clave que no respondiesen a los interrogantes de los Comités o que no asistieran a audiencias si citados.

"La Casa Blanca de Biden-Harris ha ofuscado los hechos y negado el acceso del Comité a los testigos". Informe de investigación de impeachment sobre Joseph R. Biden JR.

En este punto los congresistas nombran otra actitud de Biden que, sostienen, amerita un impeachement: el mandatario, como "reconoció la Casa Blanca", sabía que su hijo desafiaría una citación para comparecer ante los Comités. Y, replicando textualmente palabras de la arremetida demócrata contra Trump en 2019, apuntan que es lógico concluir que el presidente quería esconder información que le sería perjudicial.

Recomendación y próximos pasos

La investigación de las tres comisiones continuará, prometen. Hay citaciones pendientes, documentos a revisar, denunciantes a escuchar.

Mientras tanto, recuerdan a sus colegas que "el remedio de la Constitución para el abuso flagrante del cargo por parte de un presidente es claro: juicio político por la Cámara de Representantes y destitución por el Senado". "Este informe pretende presentar las pruebas reunidas hasta la fecha para que todos los miembros de la Cámara puedan evaluar el alcance de la corrupción del Presidente Biden".

