La Administración Biden-Harris utiliza fondos públicos para ocultar aumentos en primas de Medicare

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 15 de agosto, 2024

La Administración Biden-Harris está utilizando dinero de los contribuyentes para enmascarar los aumentos en las primas de Medicare y así mitigar las críticas de cara a las elecciones presidenciales. Esta estrategia, según críticos, no solo retrasa el problema, sino que también carga a los ciudadanos con costos adicionales en lugar de abordar las causas fundamentales de los incrementos en las primas.

Medidas para contrarrestar el impacto electoral

Conforme a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que busca reducir los costos de bolsillo de los medicamentos para los beneficiarios de Medicare, las aseguradoras están planeando aumentos significativos en las primas mensuales. Se estima que los costos promedio para los planes de la Parte D se triplicarán para 2025. La Parte D de Medicare es una sección del programa federal de seguro de salud que cubre medicamentos recetados, pero los beneficiarios deben pagar una prima mensual para esta cobertura, además de otros costos compartidos.

En respuesta a esta situación, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han implementado un "proyecto de demostración" de tres años para subsidiar las primas y mantenerlas artificialmente bajas. Aunque esta medida puede parecer un alivio temporal, críticos como el ex asesor del presidente Trump, Joe Grogan, argumentan que simplemente traslada los costos a los contribuyentes sin ofrecer una solución real.

Grogan explicó que el plan de subsidios masivos podría costar entre 5 y 10 mil millones de dólares a los contribuyentes, y advierte que los problemas se intensificarán en los próximos años. "El programa está en una espiral de muerte", afirmó Grogan, señalando que el "período de prueba" del plan ya está roto y es poco probable que tenga éxito.

Por su parte, el Paragon Health Institute un grupo de investigación de atención médica, describió el plan como una "demostración falsa y costosa". El instituto argumenta que el subsidio masivo no aborda los problemas subyacentes y que las aseguradoras no participarán debido a la falta de competitividad en los precios. Esta medida podría resultar en una falta de opciones y mayores pérdidas para las aseguradoras no involucradas.

Aumento en el costo de atención médica

Un estudio de Fidelity revela que una persona de 65 años que se jubile actualmente podría gastar alrededor de 165.000 dólares en atención médica, lo que representa más del doble de las estimaciones de 2002. La discrepancia entre los costos reales y las expectativas de los estadounidenses es significativa, con muchos creyendo que gastarán mucho menos en atención médica de lo que realmente se estima.

Impacto en los beneficiarios de Medicare

En abril de este año, aproximadamente 67,3 millones de estadounidenses estaban inscritos en Medicare, con la mayoría cubiertos por la Parte D, que se encarga de los medicamentos recetados. A medida que los costos de los medicamentos recetados han aumentado casi un 40% en la última década, los beneficiarios enfrentan una carga creciente para cubrir los gastos que no están totalmente cubiertos por Medicare.

A medida que se acercan las elecciones, la Administración Biden-Harris enfrenta una creciente presión para abordar de manera efectiva los problemas financieros en Medicare sin recurrir a soluciones que solo pospongan los costos para los contribuyentes. La crítica hacia la administración por esta estrategia refleja una preocupación más amplia sobre cómo las políticas de salud impactan a los ciudadanos y al presupuesto federal.