Los mejores hackers del país encuentran fallos en las máquinas de voto que se usarán en noviembre

Publicado por Juan Peña Verificado por 13 de agosto, 2024

Los mejores hackers del país volvieron a encontrar fallos de seguridad en las máquinas de voto que se usarán durante la próxima gran cita electoral de noviembre. El único problema es que esta vez no habrá tiempo para solucionar la mayoría de esas brechas de seguridad en los sistemas de voto digitales.

Es una de las conclusiones que reporta el medio POLITICO después de cubrir la DEF CON 2024, la competición de hackers que se celebra cada año en Las Vegas y que reúne a los mayores expertos en ciberseguridad del mundo.

Cada mes de agosto, estos hackers ponen a prueba los sistemas de voto. Y cada agosto se descubren fallos que los hackers exponen para que las autoridades trabajen en ponerles solución. Sin embargo, estos parches de seguridad tan solo se implementan al próximo ciclo electoral y esta vez no habrá tiempo para enmendar muchos de los errores puestos al descubierto por los hackers del DEF CON 2024.

Los hackers lograron encontrar estas brechas de seguridad en poco más de dos días. Aquellos interesados en alterar los resultados electorales en Estados Unidos podrían contar con mucha más preparación y muchos más medios.

Peligro inminente en año electoral

Esto se produce en un año electoral en el que la fiabilidad de los sistemas de voto y escrutinio estará muy presente en el debate. El presidente Donald Trump acusó a los demócratas de favorecerse de un supuesto fraude electoral que le arrebató la Casa Blanca al republicano.

Por ello, la seguridad de los sistemas digitales de voto y escrutinio será un punto crucial en los comicios de noviembre. "En lo que respecta al tiempo, es difícil hacer cambios reales, importantes y sistémicos, pero sobre todo a 90 días de las elecciones", afirmó Catherine Terranova a POLITICO, una de las organizadoras del evento de hacking DEF CON Voting Village. Argumentó que eso es especialmente preocupante durante "un año electoral como éste".

Según POLITICO, los organizadores de Voting Village tienen previsto publicar en las próximas semanas un informe completo en el que se detallarán las vulnerabilidades detectadas en este ciclo. De acuerdo con el cofundador de Voting Village, Harri Hursti, hasta el sábado por la tarde estas vulnerabilidades ocupaban "varias páginas". Aunque Hursti no quiso comentar los problemas exactos encontrados, la cantidad era bastante coherente con la de años anteriores.

Los organizadores del concurso de hacking destacan que las brechas de seguridad que se encuentran en cada edición del DEF CON no son errores simples. Por este motivo no tienen soluciones que se puedan aplicar rápidamente con una actualización. Lamentan que, pese a los informes que envían, las compañías que producen los sistemas de voto digitales no tomen más medidas.

Estos temores vuelven a poner sobre la mesa el debate acerca de la idoneidad de los sistema de voto digitales y si los sistemas con papeletas físicas deberían ser las únicas opciones.