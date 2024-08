Trump critica que Kamala copie su promesa de quitar los impuestos a las propinas

Publicado por Israel Duro Verificado por 12 de agosto, 2024

Donald Trump criticó la promesa de Kamala Harris en Nevada de eliminar los impuestos a las propinas, un iniciativa que el candidato republicano ya había anunciado con anterioridad. El expresidente aprovechó para cargar contra su rival, a quien acusó de limitarse a copiar sus propuestas, sin tener ideas propias: "Kamala no tiene imaginación, en absoluto, como lo demuestra el hecho de que ella jugó 'COPYCAT' con, ¡NO IMPUESTOS A LAS PROPINAS!". La propuesta de Kamala es, como poco, contradictoria, puesto que fue precisamente su voto de calidad como vicepresidente el que permitió a los demócratas sacar adelante una ley en el Senado para que el IRS pudiera rastrear las propinas para gravarlas en 2022.

El pasado sábado, en Nevada, Kamala señaló durante un mitin: "Les prometo a todos que, cuando sea presidente, seguiremos luchando por las familias trabajadoras, lo que incluye aumentar el salario mínimo y eliminar los impuestos sobre las propinas de los trabajadores de los servicios y la hostelería".

Trump critica que Kamala "no tiene ideas, sólo puede robarme"

Trump no dejó pasar la oportunidad para criticar duramente a Kamala, no sólo por copiar sus propuestas, sino porque, en realidad, no piensa cumplirla. Sobre todo porque la política fiscal de la Administración Biden-Harris se ha caracterizado por su voracidad impositiva y porque "Kamala ha propuesto la MAYOR SUBIDA DE IMPUESTOS DE LA HISTORIA".

Kamala, un historial a favor de gravar las propinas

Además, Trump acusó de hipócrita a la candidata demócrata por proponer una actuación cuando, bajo su administración, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) presentó un programa voluntario de notificación de propinas entre la agencia y los empleadores. Además, su voto de calidad como vicepresidente fue el que permitió sacar adelante el 7 de agosto de 2022 la Ley de Reducción de la Inflación, que incluía una enmienda que dotaba con 80.000 millones de dólares al IRS.