La Administración Trump abrió las solicitudes para el "gran y hermoso" fondo de salud rural para los estados

Publicado por Williams Perdomo 15 de septiembre, 2025

La Administración Trump abrió el proceso para que los estados presenten una solicitud detallada para la primera entrega del fondo de cinco años creado para ayudar a los proveedores rurales a compensar los recortes a Medicaid y otros programas de salud contenidos en la One Big Beautiful Bill del presidente.

De esta manera, los estados pueden comenzar a solicitar su parte del fondo de 50 mil millones de dólares para proveedores de salud rurales bajo la ley de impuestos y gastos del Partido Republicano. El plazo de solicitud cierra el 5 de noviembre y la decisión sobre la adjudicación se tomará antes del 31 de diciembre.

"Creemos que podemos aprovechar esta oportunidad para superar la crisis que vivimos y lograr la recuperación que Estados Unidos espera de nosotros", dijo el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Mehmet Oz, durante una llamada con periodistas reseñada por The Hill.

El reparto de los fondos En cuanto al reparto de los fondos, se informó que se destinarán 25.000 millones de dólares de manera equitativa entre todos los estados, lo que implica que cada uno con solicitudes aprobadas obtendrá la misma suma, sin importar la magnitud de su población rural.



Los 25.000 millones de dólares restantes estarán sujetos a la decisión de Oz. La legislación le concede una amplia libertad para determinar qué proyectos aprobar.

En ese sentido, la Casa Blanca explicó que los estados deben presentar planes detallados de transformación de la salud rural que expliquen cómo se utilizarán estos recursos para mejorar el acceso a los proveedores de atención médica en sus comunidades .

"Los CMS supervisarán la implementación y exigirán a los estados que rindan cuentas de este plan para garantizar que los recursos se distribuyan adecuadamente y lleguen a quienes más los necesitan, no a quienes tienen más conexiones políticas", señaló la Casa Blanca.