Menos de un mes después de su confirmación, despidieron a la directora de la CDC

Susan Monarez fue despedida como directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La científica de 50 años había sido confirmada por el Senado el pasado 31 de julio, convirtiéndose en la primera persona desde 1953 en ejercer el cargo sin tener el título de médico. Menos de un mes después, fue removida de la Administración Trump.

La noticia fue inicialmente publicada por The Washington Post y posteriormente confirmada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dirigido por Robert Kennedy Jr.

"Susan Monarez ya no es directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Le agradecemos su dedicado servicio al pueblo estadounidense. El secretario Kennedy tiene plena confianza en su equipo del CDC, que seguirá velando por la protección de los estadounidenses contra las enfermedades infecciosas tanto en el país como en el extranjero", publicaron en las redes sociales.

Previamente, trabajó como subdirectora de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud (ARPA-H). Además, cuenta con experiencia en la Casa Blanca, donde colaboró con la Oficina de Política Científica y Tecnológica y el Consejo de Seguridad Nacional.

Monarez fue la segunda opción de Donald Trump para el puesto. Fue nominada después de que el excongresista David Weldon no lograra reunir suficientes apoyos entre los republicanos del Senado. Así, la científica fue confirmada con 51 votos a favor y 47 en contra.

¿Una pelea con Kennedy? Los motivos de la salida de Monarez

De acuerdo con el Washington Post, Monarez tuvo un cruce con el secretario Kennedy, debido a la decisión de la FDA de limitar la aprobación de nuevas vacunas contra el coronavirus a personas de alto riesgo.

"Según dos personas con conocimiento de esas conversaciones, Monarez fue presionada durante días por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., los abogados de la administración y otros funcionarios para que apoyara la revocación de ciertas aprobaciones de vacunas contra el coronavirus. Kennedy y otros funcionarios interrogaron a Monarez el lunes sobre si estaba de acuerdo con los esfuerzos de la administración para cambiar la política de vacunas, dijeron esas personas", señalaron desde el citado medio.

Luego de que supuestamente se negara a apoyar la medida, RFK Jr. la instó a renunciar por "no apoyar la agenda de Trump". Posteriormente, la entonces directora de los CDC involucró al senador Bill Cassidy (R-LA), presidente de la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado.

Cassidy, médico gastroenterólogo, fue uno de los nombres clave durante el proceso de nominación de Kennedy, presionando constantemente sobre sus posiciones sobre la efectividad de las vacunas.

"Cassidy rechazó en privado las demandas de Kennedy, según dijeron estas personas, lo que enfureció aún más a Kennedy, quien criticó a Monarez por involucrar al senador. (...) Los funcionarios de la administración le dieron a Monarez la opción de renunciar o ser despedida, dijeron esas personas", añadieron desde el Post.