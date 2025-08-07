Trump pide la renuncia "inmediata" del CEO del fabricante de chips Intel

Publicado por Virginia Martínez 7 de agosto, 2025

(AFP) El presidente Donald Trump exigió el jueves que el nuevo director del fabricante de semicondictores Intel, Lip-Bu Tan, renuncie "inmediatamente", después de que un senador republicano planteara preocupaciones por la seguridad nacional debido a sus vínculos con empresas en China.

"El CEO de INTEL tiene un serio conflicto de intereses y debe renunciar, inmediatamente. No hay otra solución a este problema," publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Su mensaje llega un día después de que el senador Tom Cotton informara que envió una carta a Intel cuestionando los lazos entre Lip-Bu Tan y empresas chinas.

Según informes, Tan "controla decenas de empresas chinas y tiene participación en cientos de empresas chinas de fabricación avanzada y chips. Al menos ocho de estas empresas tienen vínculos con el Ejército Popular de Liberación de China", escribió Cotton en su carta, cuya copia publicó en su sitio web.

El senador también señaló el papel de Tan como exdirector de Cadence Design Systems, empresa que produce programas usados por los grandes diseñadores de microchips.

La compañía, escribió Cotton, "se declaró culpable de vender ilegalmente sus productos a una universidad militar china y de transferir su tecnología a una empresa china de semiconductores asociada sin obtener licencias".

Y Tan dirigía la empresa en ese momento, agregó.