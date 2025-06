Entrevista a John Deaton: “Masschussettss es un sistema de partido único”

Publicado por Joaquín Núñez 17 de junio, 2025

John Deaton es un abogado, experto en criptomonedas y exmarine de Massachusettss que en 2024 se postuló contra Elizabeth Warren. A pesar de no lograr desbancar a la titular progresista, destacó por ser un candidato singular en muchos aspectos. Además de lograr el 40% de los votos, lo que supuso un aumento de casi cuatro puntos con respecto al 2018, logró ganarse el respaldo de dos personajes últimamente opuestos: Elon Musk y Mark Cuban.

Hace años que Massachusetts no es un estado muy amigable con los republicanos. El exgobernador Charlie Baker nunca pudo trasladar sus altos índices de popularidad a otros republicanos en la boleta. En efecto, la totalidad de sus legisladores del estado son demócratas y la última elección federal que ganó el GOP fue en 2010, cuando Scott Brown derrotó a Martha Coakley.

En una entrevista con VOZ, Deaton habló sobre la actualidad política en el Bay State, los principales desafíos de los candidatos republicanos y el impacto que tuvo la crisis fronteriza de los últimos cuatro años.

“Masschussettss es un estado de partido único”

El abogado republicano comenzó analizando la política local, remarcando que actualmente es “un sistema de partido único”. Sin embargo, aclaró que hay mucho terreno independiente del cual se puede cosechar.

“Bueno, Massachusetts es un estado muy interesante políticamente. Existe la percepción de que, ya sabes, a veces la gente lo llama uno de los estados más azules del país, pero en realidad tiene la mayor cantidad de votantes independientes registrados en el país. Sólo hay un 8% de republicanos registrados, un 27% de demócratas registrados y un 64% de lo que se llama no inscritos”, explicó.

A su vez, el republicano argumentó que existe un creciente hartazgo entre algunos moderados sobre la actualidad del Partido Demócrata. A modo de indicio nombró a la ciudad de Fall River, que en 2024 votó republicano por primera vez en 130 años. A su vez, Trump subió casi cuatro puntos en comparación con el 2020, mientras que Kamala Harris obtuvo ocho puntos menos que Joe Biden.

“Pero por eso se han ido tan a la izquierda que han ofendido a la gente de centro izquierda. Y hay una corriente subterránea. Ya sabes, no se va a poner rojo pronto. Pero hay muchos votantes descontentos. Y creo que es porque ha sido un gobierno de un solo partido durante tanto tiempo y creo que los votantes están listos para el cambio”, añadió Deaton.

Sobre los principales desafíos del GOP a futuro, habló de encontrar un equilibrio entre la agenda del presidente Trump y los republicanos de Massachusetts, más cercanos a la moderación y a los modales de Charlie Baker.

“Mi carrera (al Senado) es un ejemplo. En realidad, obtuve más votos que el presidente Donald Trump, unos 130.000 votos más que el presidente Trump. Así que perdí algunos votos porque los republicanos estaban descontentos porque yo no era votante de Trump, pero había muchos independientes que estaban contentos de que yo no fuera votante de Trump. Tienes que enhebrar la aguja es realmente a lo que me refiero debido a esa dinámica”, continuó.

La inmigración ilegal como el principal problema en Massachusetts

A pesar de estar bastante lejos de la frontera sur, Deaton aseguró que la inmigración ilegal es el principal problema que enfrenta el estado.

“Mucha gente se sorprende porque Massachusetts no es un estado fronterizo. Cierto. Sin embargo, aquí tenemos una ley que se llama Ley de Derecho a Refugio. Es la única en el país, y no requiere residencia. Si llegas a Massachusetts y no tienes hogar, Massachusetts paga los hoteles, la comida y todos tus gastos. Y así hemos gastado miles de millones de dólares en inmigrantes indocumentados que están aquí ilegalmente. Eso está llevando al estado a la bancarrota debido a esa norma. Así que es el problema número uno aquí”, explicó el excandidato al Senado.

En adición, apuntó contra la gobernadora de Massachusettss y el alcalde de Boston por negarse a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para buscar a los inmigrantes ilegales.

“Creo que es un fracaso de liderazgo que la gobernadora de Massachusetts, el alcalde de Boston, que debería estar trabajando con la administración para sacar a los malos de las calles. (…) Sí, claro. Y si usted coopera y lo hace de la manera correcta, entonces la gente inocente, como el niño que estaba aquí desde que tenía 6 años de edad, que está en la escuela secundaria y es un estudiante de honor, no será arrastrado por toda esta locura”, sumó.

“Las criptomonedas llegaron para quedarse. Necesitamos una regulación inteligente y hecha a medida”

Deaton, un experto en criptomonedas, analizó el rumbo de la legislación que está siendo discutida en el Congreso. Según su visión, el país necesita una “regulación inteligente y hecha a medida”.

Sobre la Ley Genius, señaló que no debería ser muy controversial, dado que “el 99% de todas las stablecoins son stablecoins basadas en dólares estadounidenses”.

“Hay más riesgo en no regular. Por ejemplo, FTX y Sam Bankman Fried no habría sucedido si hubiéramos tenido regulaciones en su lugar. Y así, cuando no tienes nada y tratas de prohibirlo en Estados Unidos, la gente irá a estos intercambios en el extranjero donde nuestras reglas no se aplican”, sentenció.

Por último, y en cuanto a su futuro político, no descartó volver a ser candidato en 2026.

“Me siento a evaluarlo. Una encuesta reciente mostró que posiblemente podría vencer a Ed Markey en la carrera al Senado si me uno a él en las elecciones senatoriales de 2026. No estoy diciendo que lo haré, pero si hay un camino a la victoria, no quiero perder de nuevo. Cierto. Sabía que yendo contra Elizabeth Warren mis posibilidades eran escasas. Si me vuelvo a presentar, quiero que haya un camino a la victoria. Así que estaré activa. Me encanta Massachusetts. Es donde alcanzo el sueño americano. Y veo que se está quedando en el camino. Y por eso voy a hacer lo que pueda para tratar de ayudarlo”, concluyó.