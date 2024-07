Detienen a tres sospechosos de terrorismo mientras cruzaban ilegalmente la frontera sur

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 28 de julio, 2024

Agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a tres hombres palestinos sospechados de terrorismo mientras intentaban ingresar ilegalmente al país. Los sospechosos intentaron camuflarse entre decenas de personas que se entregaron a las autoridades en el sector de San Diego.

El reporté llegó desde The New York Post y señala también la existencia de un cuarto sospechoso de origen turco. Uno de ellos tenía en su teléfono una foto de un hombre enmascarado y portando un rifle AK-47.

Informaron también que ya hay una investigación en curso sobre el origen y las intenciones de estos migrantes, quienes fueron transferidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mientras que el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI está investigando sus casos.

"Es una verdadera lástima"

El Post habló también con agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes se expresaron desde el anonimato para poder hacerlo con mayor tranquilidad.

Sintiéndose abrumados por la afluencia migratoria, lamentaron el hecho de no disponer de las herramientas necesarias para investigar debidamente a los migrantes que llegan a la frontera sur. “Sabiendo quiénes son estos tipos, no tenemos acceso a nada internacional. Realmente no lo tenemos y es una verdadera lástima”, expresó uno de los agentes.

“Quería entrar en la Patrulla Fronteriza y protegerme de los terroristas. Y pensé: bueno, probablemente deje que los terroristas entren al país”, sumó.

Desde el pasado 7 de octubre, cuando Hamás decidió invadir Israel, las autoridades les advirtieron a los agentes fronterizos sobre la posible aparición de individuos vinculados a grupos terroristas.

“La Unidad de Inteligencia de la Oficina de Campo de San Diego evalúa que individuos inspirados por, o que reaccionan ante, el actual conflicto entre Israel y Hamás podrían intentar viajar hacia o desde el área de hostilidades en el Medio Oriente a través de un tránsito tortuoso a través de la frontera suroeste”, indica la alerta anterior.

“Los combatientes extranjeros motivados por una ideología o los soldados mercenarios de fortuna pueden intentar ocultar los viajes hacia o desde Estados Unidos hacia o desde países del Medio Oriente a través de México”, añade la misiva.

Desde el inicio de la Administración Biden, se estima que más de 12 millones de personas cruzaron ilegalmente la frontera sur, cifra que supera la población de 44 estados.