Defender la tradición judeocristiana 60 años después de 'Nostra Aetate'

21 de noviembre, 2025

En una época en la que el antisemitismo está aumentando en todo el mundo, no es de extrañar que el aniversario de la publicación de un documento crucial que pretendía poner fin a muchos siglos de discriminación y persecución cristiana de los judíos pasara prácticamente desapercibido en los medios de comunicación generales. Nostra Aetate (en latín, "En nuestro tiempo") o la "Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas" fue promulgada por el Concilio Vaticano II bajo la autoridad del Papa Pablo VI el 28 de octubre de 1965.

Por primera vez en la historia de la Iglesia católica, su autoridad rectora central había emitido una declaración definitiva sobre las relaciones entre sus fieles y el pueblo judío. Pretendía cambiarlas de un antagonismo perenne a otro de entendimiento y hermandad. En concreto, rechazaba la antigua acusación de que los judíos eran culpables colectivos de la muerte de Jesús y afirmaba el vínculo espiritual entre el cristianismo y el judaísmo. De un solo golpe, la Iglesia pasó de ser una institución que había sido durante mucho tiempo un baluarte del antisemitismo a su opositor declarado. Trató de sentar las bases no sólo de una nueva era de diálogo interreligioso, sino también de socavar el tipo de apoyo masivo al odio a los judíos que había hecho posible el Holocausto sólo dos décadas antes.

Más relevante que nunca

En 2025, sin embargo, Nostra Aetate es algo más que un glorioso logro histórico que merece ser recordado y celebrado. Tristemente, es tan relevante hoy como lo fue en 1965 porque -aunque parecía haber sufrido un golpe decisivo y quizás fatal hace 60 años-el antisemitismo no sólo está en auge. Se ha normalizado en los mismos países en los que se creía que estaba desapareciendo en el momento de la publicación del documento.

Y lo que es más importante, la institución que adoptó esta importante postura se encuentra ahora en una posición moralmente comprometida. Al mismo tiempo, se opone públicamente al odio contra los judíos, al tiempo que contribuye a alimentarlo mediante posturas a menudo injustas e incluso escandalosas sobre la guerra en curso que libran contra Israel quienes buscan su destrucción y el genocidio de los judíos.

Como resultado de esa ambivalencia, producto de argumentos doctrinales persistentes y de presiones políticas, la Iglesia no está adoptando una postura inequívoca contra el actual aumento del antisemitismo procedente tanto de la izquierda como de la derecha.

Esto es muy lamentable, y no sólo porque el Papa León XIV, como rostro nuevo en la escena internacional y primer pontífice americano, está en una posición singular para intervenir de forma decisiva en este asunto y marcar una verdadera diferencia.

La preocupación inherente de la Iglesia por los oprimidos y la percepción de que el predecesor de León Papa Francisco estaba estrechamente vinculado a la causa de la justicia social, si no a la "teología de la liberación", le ha dado cierta influencia en la izquierda política, donde el odio a los judíos va en aumento. Al mismo tiempo, la Iglesia también tiene gran influencia sobre muchos conservadores, especialmente en Estados Unidos, entre cuyas filas parece estar ganando terreno el virus del antisemitismo, sobre todo entre la generación más joven.

Esto último es crucial porque en el centro de la actual controversia sobre los esfuerzos del ex presentador de Fox News Tucker Carlson por promover las creencias del neonazi "groyper" Nick Fuentes hay algo que habla directamente del legado de Nostra Aetate.

Algunos de los defensores de Carlson afirman que la indignación por su obsesivo apoyo a cualquiera que hable mal de Israel y los judíos no tiene nada que ver con el antisemitismo. En cambio, dicen que se trata de dos cosas.

Una es el supuesto deseo de los "neoconservadores", un término que en su día designaba a antiguos liberales e izquierdistas que se habían vuelto conservadores en los años setenta y ochenta, pero que ahora parece ser un término de abuso general para los partidarios de Israel, o "Israel Firsters", de silenciar las opiniones discrepantes sobre la alianza entre Estados Unidos e Israel o sobre el presidente Israel.Israel o las políticas del presidente Donald Trump en Oriente Próximo.

La otra es su aversión por el "control de acceso", una creencia errónea de que cualquier intento de marginar a los que incitan al odio, a los racistas y a los antisemitas no es diferente de los esfuerzos progresistas despertados para sofocar la libertad de expresión y suprimir las opiniones conservadoras dominantes, así como las de aquellos que tratan de defender la civilización occidental y la comprensión tradicional de los valores y la historia de Estados Unidos.

Ambas afirmaciones son erróneas o falsas.

Aislar a los judíos de los cristianos



En el centro de los ataques de Carlson a los periodistas y políticos proisraelíes de la corriente dominante, así como de las diatribas extremistas de Fuentes, está el ataque a la idea de una herencia judeo-cristiana que es la base de la cultura y el pensamiento político occidentales. Como detalló Jason Willick en The Washington Post, el argumento de Tucker va más allá de la habitual letanía de falsedades y libelos de sangre que buscan deslegitimar a Israel o aislar a los judíos. Lo que le molesta no es tanto el poder mítico de los judíos o el "lobby israelí", sino la idea de que existe un terreno teológico común entre Judaism and Christianity, y la creencia de que la civilización occidental es el producto acumulativo de las tradiciones de Jerusalén, Atenas y Roma.

En cambio, en uno de los muchos casos de lo que sólo puede describirse como "Jew-baiting", Carlson ha dicho que cree que la biblia hebrea es un libro oscuro y vengativo que explica lo terrible de los esfuerzos israelíes por defender a su pueblo del terrorismo. Sostiene que la civilización occidental es el único producto del Nuevo Testamento cristiano con su mensaje de amor y bondad.

También afirma que sus puntos de vista son distintos de las creencias racistas más burdas y de corte nazi de Fuentes, que odia a todos los judíos diciendo que le gustan aquellos judíos que reniegan del elemento esencial de su fe y su condición de pueblo uniéndose a él en su detestación por el Estado de Israel.

Pero su intento fundamentalmente ahistórico y antiintelectual de separar a los judíos de la tradición occidental no es más que una versión más sofisticada y siniestra del mismo odio que mueve a Fuentes. Explica por qué afirma que es tan intolerante con los cristianos sionistas, que se cuentan por decenas de millones y son una parte esencial de la base conservadora republicana. Dice que le desagradan "más que nadie", llegando a decir en el transcurso de su amistosa entrevista con Fuentes que practican una "herejía" y padecen un "virus cerebral."

Una antigua herejía cristiana

Por supuesto, este tipo de pensamiento no tiene nada de nuevo. En su forma más primitiva, se llamó marcionismo por el movimiento gnóstico del siglo II de nuestra era liderado por Marción de Sínope. Y, contrariamente a lo que afirma Carlson, la Iglesia cristiana primitiva lo rechazó por herético.

Pero Carlson y Fuentes no son los únicos que piensan así.

El sentimiento antijudío expresado por algunos en la derecha en respuesta a la reacción contra el antisemitismo de Carlson lleva todas las marcas del mismo tipo de intolerancia y determinación de distanciar la práctica cristiana de las raíces judías de su fe. El resentimiento expresado por algunos de los empleados más jóvenes de la Heritage Foundation en la reunión del personal de la institución ante la sugerencia de que asistieran a cenas de Shabat como parte de un esfuerzo para combatir el odio a los judíos parece estar relacionado con este tipo de pensamiento distorsionado.

Y por eso Nostra Aetate es tan relevante hoy en día.

Lo que acabó publicando el Vaticano hace 60 años fue en sí mismo el producto de un debate enérgico y no del todo esclarecido. En 1965, el antisemitismo seguía profundamente arraigado en la Iglesia, y muchos se oponían entonces a cualquier acercamiento a los judíos. Otros se oponían a la existencia de Israel por razones teológicas o porque compartían las ideas panarabistas de muchos cristianos de Oriente Medio.

Para situar este argumento en perspectiva, debe tenerse en cuenta que el Vaticano II tuvo lugar dos años antes de la "ocupación" de Jerusalén, Judea y Samaria por Israel como resultado de haber ganado una guerra defensiva contra las naciones árabes que buscaban su eliminación.

El legado del Papa Juan XXIII

El esfuerzo fue en gran parte la inspiración del predecesor de Pablo VI, el Papa Juan XXIII, quien, como legado papal a Grecia y Turquía, y después Francia, buscó activamente salvar a los judíos y trabajar contra el esfuerzo nazi alemán por llevar a cabo asesinatos en masa. Creía que la Iglesia había contribuido a establecer una tradición de odio a los judíos que facilitó los crímenes de los nazis, a pesar de que el movimiento y la ideología de Adolf Hitler eran en sí mismos anticristianos.

Antes de su muerte en 1963, Juan XXIII escribió una declaración que pretendía que se leyera en voz alta en todas las iglesias católicas romanas del mundo. En ella decía:

"Somos conscientes hoy de que muchos siglos de ceguera han cubierto nuestros ojos, de modo que ya no podemos ver la belleza de Tu Pueblo Elegido ni reconocer en sus rostros los rasgos de nuestros hermanos privilegiados. Nos damos cuenta de que la marca de Caín está sobre nuestras frentes. A través de los siglos, nuestro hermano Abel ha yacido en la sangre que nosotros extrajimos o derramó las lágrimas que causamos al olvidar Tu Amor. Perdónanos por la maldición que falsamente unimos a su nombre de judíos. Perdónanos por crucificarte por segunda vez en su carne. Porque no sabíamos lo que hacíamos".

Al final, Nostra Aetate fue el resultado de un compromiso entre sus autores, que optaron por un texto final de naturaleza más ecuménica, en lugar de centrarse únicamente en enmendar y mejorar las relaciones con los judíos. Sin embargo, al descartar el mito del deicidio y poner fin al uso de lenguaje antijudío en los servicios pascuales, la Iglesia dio un paso decisivo contra el antisemitismo. Esto sirvió de base para los esfuerzos posteriores del Papa Juan Pablo II, quien, como polaco que vivió bajo la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo amigos judíos y comprendió el coste del odio a los judíos, para ir aún más lejos en el acercamiento de las dos tradiciones religiosas. Y ello condujo a la decisión del Vaticano de reconocer formalmente al Estado de Israel en 1993.

Por eso son tan decepcionantes las posturas de la Iglesia -tanto con Francisco como ahora con León XIV- de oponerse al antisemitismo al tiempo que presta su voz a algunas de las calumnias lanzadas contra Israel. En lugar de unirse a los que tratan de desacreditar los libelos de sangre sobre el genocidio de Israel y no dejar ninguna duda de que los que buscan la destrucción del único Estado judío del planeta están apoyando el genocidio de los judíos, el Vaticano ha buscado un punto medio moralmente dudoso sobre la cuestión.

Católicos valientes

Muchos católicos no han seguido ese camino. En particular, el cardenal Timothy Dolan, que dirige la archidiócesis de Nueva York, ha sido un elocuente y valiente opositor al antisemitismo. Otros católicos, como el jurista y filósofo Robert George, han manifestado su oposición a las opiniones de Carlson. George dimitió del consejo de administración de la Heritage Foundation por su falta de voluntad de cortar lazos con Carlson.

Al igual que el gran número de cristianos evangélicos que siguen siendo fervientemente proisraelíes y filosemitas, lo mismo ocurre con muchos católicos. El bombo y platillo de la incitación contra Israel, junto con la forma en que las ideologías de izquierda han alimentado el antisemitismo al etiquetar falsamente a los judíos y al Estado judío como "opresores blancos", ha contribuido a generalizar el odio contra los judíos en los medios de comunicación, la cultura y, especialmente, en el sistema educativo. Pero la mayoría de los estadounidenses siguen siendo pro-Israel y se oponen firmemente a las ideas de Carlson.

Judíos y cristianos deberían ser aliados en una campaña conjunta para defender la herencia judeocristiana que es esencial para los logros y libertades que son el legado de la civilización occidental.

Sesenta años después de Nostra Aetate, es necesario alzar la voz del Vaticano contra la creciente marea de antisemitismo que alimentan los desvaríos destructivos de Carlson, Fuentes y sus facilitadores y defensores. Pero debe hacerlo sin ir acompañado, como tantas veces ha hecho, de apoyo a argumentos sobre Israel que lo deslegitiman y a elementos básicos de la identidad judía que están vinculados a la tierra de Israel. El hecho de no hacerlo de forma inequívoca está contribuyendo a socavar los heroicos esfuerzos de los predecesores de León en el siglo XX, que tanto se esforzaron por reparar y deshacer el daño causado por la Iglesia en el pasado.

© JNS.