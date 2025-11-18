Huracán Melissa y las pruebas de que un Departamento de Estado sin burocracia sí es eficiente

18 de noviembre, 2025

Melissa, el huracán de categoría 5 que aterrizó en el caribe el 28 de octubre, es el más fuerte de la historia de Jamaica. Al menos 75 personas murieron y se reportaron millonarios daños. Estados Unidos, el país más generoso del mundo en materia de ayuda internacional, volvió a demostrar su efectividad a la hora de ayudar a responder ante este tipo de emergencias. Esta vez, el asunto además fue una prueba de que el nuevo Departamento de Estado, reestructurado y habiendo desmantelado la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), puede ser igual o incluso mucho más eficiente que antes.

Un cable interno del Departamento de Estado al que tuvo acceso VOZ, destaca las declaraciones del Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, agradeciendo la asistencia humanitaria estadounidense y, en especial, el rápido despliegue de recursos de transporte aéreo por parte del Departamento de Guerra. En el documento se lee lo siguiente “Holness destacó que Estados Unidos fue el primero en llegar al terreno con un equipo de respuesta ante desastres y unidades de búsqueda y rescate. También elogió la llegada oportuna y las capacidades de transporte aéreo únicas de los recursos de la aviación militar estadounidense”.

En el cable, también se dan detalles del poderoso y eficaz despliegue militar para responder a esta emergencia. Se lee lo siguiente: "El coronel Rob Snyd, comandante de la JTF-B, Señaló que sus seis helicópteros, con el apoyo adicional de helicópteros del Cuerpo de Marines de EE. UU. con base en el USS San Antonio, transportaron más de 530.000 libras de suministros de socorro hasta la fecha, llegando a transportar hasta 80.000 libras diarias."

Tras el paso del huracán Melissa, el apoyo humanitario de Estados Unidos a Jamaica alcanzó cerca de 37 millones de dólares en asistencia. Como parte de esta ayuda, el Comando Sur de EE. UU., a través de la Joint Task Force–Bravo, transportó por vía aérea 530.000 libras de suministros de emergencia, que incluían alimentos, agua potable y materiales para albergues destinados a las comunidades más afectadas en el oeste del país. Además, desde un centro logístico del Departamento de Estado en Miami se enviaron 12.000 mantas impermeables y kits de refugio y artículos de higiene, reforzando así los esfuerzos de recuperación en la isla.

Según un análisis del Council on Foreign Relations, basándose en quince indicadores clave de desempeño que evalúan las políticas y operaciones y que incluye factores como la rapidez de respuesta, la logística y la financiación, "Estados Unidos desplegó una ayuda humanitaria ejemplar tras un desastre natural de magnitud histórica".

A inicios de julio, alrededor de 1.300 empleados del Departamento de Estado fueron despedidos. Los recortes hacen parte de la nueva política instaurada bajo la dirección del secretario Marco Rubio, que busca gestionar mejor las operaciones, eliminando oficinas redundantes y puestos duplicados. Los recortes históricos de personal y el cierre de USAID generaron fuertes críticas por parte de los demócratas, que veían la decisión como una apuesta que ponía en riesgo la capacidad de Estados Unidos para responder con ayuda internacional en situaciones críticas.

Tommy Pigott, Subportavoz del Departamento de Estado, nos dijo lo siguiente: “Durante meses, los defensores del corrupto y antiguo sistema de “asistencia” dijeron que nuestros cambios nos impedirían responder a las crisis. El Departamento de Estado les ha demostrado que estaban equivocados al liderar una respuesta interinstitucional sólida y una estrecha coordinación con el Departamento de Guerra. Desde la preposición de recursos hasta el despliegue rápido de equipos de respuesta y la cooperación con nuestros socios, nuestra respuesta al huracán Melissa demostró que el liderazgo estadounidense es más fuerte en nuestra región bajo la Administración Trump.”

Los demócratas una vez más se equivocaron en sus predicciones, que particularmente sobre el caso de USAID y el Departamento de Estado fueron especialmente escandalosas. El representante Brian Schatz (D‑Hawái), por ejemplo, llegó a decir que el presidente Trump había optado por "infligir muerte, enfermedad y hambruna a las personas más vulnerables del mundo." Mientras los demócratas parecen no conocer otro modelo que el derroche y el crecimiento sin límites de la burocracia, la Administración Trump y el secretario Rubio están planteando un nuevo camino a seguir en materia internacional, con ayuda enfocada y priorizando el beneficio de Estados Unidos.

La respuesta de la Administración Trump al huracán Melissa, una operación de cooperación entre el Departamento de Estado y el Departamento de Guerra, aplaudida y agradecida fuertemente por Jamaica, ha demostrado la efectividad del cambio drástico liderado por el secretario Rubio. Un alto funcionario del Departamento de Estado aseguró a VOZ que la intención detrás de esta gran reorganización no es solo reducir personal sino, sobre todo, aumentar la eficiencia en el Departamento. La visión de esta Administración no se enfoca solo en ahorrar dinero de los contribuyentes, también se basa en la idea de que la burocracia entorpece y retrasa las respuestas y los procesos.