Nuevos e importantes aliados de Israel, y un viejo enemigo, Turquía

13 de noviembre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció la semana pasada la última incorporación a sus notables Acuerdos de Abraham: El vecino de China y Rusia, Kazajistán. No solo gracias a sus yacimientos de petróleo y minerales es el país más grande y rico de Asia Central; sus dirigentes están ansiosos por estrechar lazos con EE. Europa y Occidente, y las crecientes oportunidades de crecimiento que de ellos se derivan.

Los lazos amistosos de Israel con Azerbaiyán son quizá también una de las relaciones bilaterales potencialmente más ventajosas para el Estado judío. Israel y Azerbaiyán, que mantienen relaciones diplomáticas desde 1992, mantienen florecientes vínculos militares y económicos. Israel, incongruentemente, es ahora el principal importador de petróleo azerbaiyano. Azerbaiyán, Estado de mayoría musulmana, celebra la existencia de Israel. Además, Azerbaiyán se ha abstenido de condenar a Israel durante la guerra de Gaza. Cabe esperar que, en algún momento, Azerbaiyán también se una a los Acuerdos de Abraham.

Existe un respeto duradero entre Israel y Azerbaiyán: los judíos azeríes, también conocidos como "judíos de la montaña", siempre han sido bien tratados por los musulmanes azeríes. Unos 30.000 judíos siguen viviendo en el país, practicando su fe sin prejuicios estatales ni sociales. Desde el punto de vista estratégico, para Israel puede ser significativo además que Azerbaiyán tenga una frontera de 268 millas y unas relaciones miserables con la República Islámica de Irán.

Las exportaciones israelíes de armas representan aproximadamente dos tercios de las necesidades de armamento de Azerbaiyán, incluidos misiles guiados antitanque, aviones no tripulados y misiles guiados tierra-tierra. Los dos países cooperan también en materia de inteligencia. Azerbaiyán ha permitido que el Mossad, la agencia de inteligencia exterior de Israel, tenga una sucursal en el país. Sin duda, la misión de recopilación de información del Mossad en Azerbaiyán resultó ventajosa antes y durante la reciente "Guerra de los 12 días" de Israel contra Irán.

Existe, además, la venta de satélites y el compartimiento de tecnología satelital. Estas imágenes de la disputada provincia de Nagorno-Karabaj, junto con el avanzado armamento israelí, ayudaron a asegurar la victoria de Azerbaiyán sobre Armenia en su "Guerra de un día" el 19 de septiembre de 2023.

Los vínculos mutuamente ventajosos entre Jerusalén y Bakú bien pueden haber facilitado laintercesión de la administración Trump para ayudar a transformar las arraigadas relaciones hostiles entre Azerbaiyán y Armenia. La Casa Blanca acogió en agosto una reunión entre el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, que dio lugar a la firma bilateral de un"Tratado de Paz y Prosperidad" entre los enemigos históricos.

Estados Unidos también se beneficia de la reconciliación entre Azerbaiyán y Armenia. Además de firmar acuerdos económicos con ambos países del Cáucaso meridional, Estados Unidos obtuvo derechos exclusivos para desarrollar un corredor de aproximadamente 40 kilómetros en la frontera con Irán. Esta pasarela comercial, denominada Corredor Zenga Uren, ahora, gracias al tratado, enlaza Azerbaiyán con su territorio exclave, Najicheván, anteriormente desconectado. Los líderes de ambas naciones están agradecidos por el nuevo corredor, al que se ha denominado "Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales" (TRIPP).

La orientación cada vez más prooccidental de Azerbaiyán y Armenia y la concesión exclusiva a EE.UU. de la TRIPP podrían cerrar de hecho el acceso tanto iraní como ruso a la actividad comercial y de inversión en la región, un triunfo diplomático y económico estadounidense que probablemente sea motivo de preocupación en Moscú y Teherán.

El régimen iraní estaría molesto por las perspectivas de cooperación en materia de seguridad de EEUU e Israel directamente en su frontera. Las relaciones iraníes con Azerbaiyán no han florecido precisamente desde que este último se convirtió en independiente de la Unión Soviética en 1991. Durante siglos, Irán ha asumido una actitud de superioridad en las relaciones con Azerbaiyán, que fue una satrapía de varias dinastías imperiales persas. Los azeríes constituyen, con diferencia, "la minoría étnica más numerosa y mejor integrada de Irán, con un 16% de su población", concentrada en las provincias noroccidentales de Irán, a lo largo de su frontera con Turquía, Azerbaiyán y Armenia. El régimen iraní podría considerar que las nuevas alianzas de Azerbaiyán complican sus planes de destruir Israel, como lleva prometiendo -e intentando- desde la Revolución Islámica de 1979.

Aunque Azerbaiyán ha disfrutado de estrechas relaciones con Turquía, las relaciones entre Turquía e Israel han alcanzado ahora un mínimo histórico. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan -tras acusar a Israel de genocidio y crímenes contra la humanidad, y emitir órdenes de detención contra 37 funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu- supuestamente tomó la aseguración de Trump de un papel turco en el futuro de Gaza, sin consultar a Israel, como luz verde para reunir 2.000 soldados de las fuerzas especiales para ocupar Gaza.¿Qué podría salir mal?

Erdogan también está intentando comprar aviones F-35 -¿para qué? - a EEUU, que siempre parece encantado de hacer una venta. Si Trump tiene algún interés en la paz en Oriente Próximo, esta es una venta que debe rechazar incuestionablemente.

El Dr. Lawrence A. Franklin fue el funcionario encargado de Irán para el Secretario de Defensa Rumsfeld. También sirvió en servicio activo en el Ejército de EE.UU. y como coronel en la Reserva de las Fuerzas Aéreas.





