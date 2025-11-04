Nota para JD Vance: complacer al extremismo es una estrategia política perdedora

4 de noviembre, 2025

Los últimos acontecimientos han sido una lección objetiva sobre la verdad básica de la "teoría de la herradura" de la política. La teoría sostiene que la extrema izquierda y la extrema derecha están casi siempre más cerca entre sí en sus ideas e incluso en sus tácticas que cualquiera de los dos del centro político y de la gente que presumiblemente está del mismo lado en los grandes temas del día. Más que un continuo lineal, la alineación política es, en efecto, un diagrama en forma de herradura.

Nada lo ilustra mejor que la forma en que los antisemitas de izquierda y derecha han estado trabajando con el mismo libro de jugadas. Tanto el candidato socialista demócrata Ciudad de Nueva York como el candidato a alcalde Zohran Mamdani y el comentarista político conservador Tucker Carlson comparten el odio hacia Israel y sus partidarios judíos. Cada uno de ellos no solo aprovecha los sentimientos antijudíos latentes en la sociedad. También se dirigen a grupos cada vez más numerosos dentro de los partidos Demócrata y Republicano que comparten este punto de vista y estos prejuicios.

Integración del antisemitismo



Llegados a este punto, cabe hacerse dos preguntas sobre ambos bandos.

Una es si sus ideas, que podrían haberse descartado como intrínsecamente marginales hace solo unos años, se han generalizado en el discurso público. La otra es si, una vez conseguido esto, sus opiniones tóxicas sobre Israel y los judíos llegarán a dominar los dos principales partidos políticos de Estados Unidos y, por tanto, pasarán de ser obsesiones ideológicas a políticas.

Con respecto a los demócratas, la respuesta a ambas preguntas parece ser "sí".

Cuando se trata de los republicanos, la respuesta dista mucho de ser concluyente. El presidente Donald Trump y la mayoría de los conservadores, así como los miembros del GOP, son proisraelíes y filosemitas. Pero como vimos la semana pasada con la impactante decisión de la Heritage Foundation, un think tank muy influyente en Washington, D.C., salir en defensa de Carlson después de que emitiera un podcast en el que daba una plataforma amistosa al odioso neonazi Nick Fuentes, ahora es indiscutible que la derecha tiene su propio y muy grave problema de antisemitismo.

Sin embargo, a diferencia de la aquiescencia y el apoyo que la candidatura de Mamdani ha generado dentro de su partido, la reacción contra el presidente de Heritage, Kevin Roberts, entre los republicanos ha sido tan ruidosa como alentadora. De hecho, la mayor parte de la ecosfera conservadora pareció reaccionar con indignación ante el chocante vídeo de Roberts en el que tachaba de "coalición venenosa" a quienes se oponían a las posturas de Carlson y parecía indicar que había algo siniestro en los partidarios de Israel, tanto judíos como cristianos evangélicos, que creían que el podcaster y sus prejuiciosas opiniones no tenían cabida en la corriente dominante del Partido Republicano. La indignación entre los empleados y donantes de Heritage, que ha dedicado considerables recursos a apoyar a Israel y a luchar contra el antisemitismo a través de su "Proyecto Esther", también fue considerable.

Como señaló acertadamente el editor ejecutivo de la revista Commentary, Abe Greenwald: "La derecha respondió a media docena de podcasters que odian a los judíos y al presidente de un think tank con una condena abrumadora e inmediata. La izquierda alentó dos años de abyecto apoyo proyihadista y que prosperara el terrorismo sin poner nunca el pie en el acelerador".

¿Es JD Vance el sucesor de Trump?



La clave del futuro del Partido Republicano, sin embargo, puede estar en alguien que guardó un llamativo silencio sobre las polémicas del podcast Carlson-Fuentes y la situación en Heritage. Con esto no me refiero a Trump, sino a la persona que es actualmente la favorita para sucederle como candidato presidencial del Partido Republicano: el vicepresidente JD Vance.

Aunque tres años es toda una vida en política, Vance no solo ha sido ungido por Trump, junto con el secretario de Estado Marco Rubio, como los únicos candidatos viables del GOP en 2028, sino que su rápida subida a la popularidad en la derecha no debe ser subestimada. Su abanderamiento de posiciones populistas nacionalconservadoras en multitud de temas le ha granjeado el desprecio especial de los medios liberales, pero le ha granjeado aún más el cariño de los votantes de su partido, como han indicado las muy tempranas encuestas de 2028.

Y es por eso que el continuo apoyo de Vance a Carlson es profundamente preocupante. Plantea dudas sobre su juicio político y su brújula moral.

Vance y Carlson han sido amigos durante años. Carlson promovió activamente la exitosa candidatura de Vance al Senado en 2022, especialmente en unas difíciles primarias republicanas con varios candidatos, que acabó ganando fácilmente, aunque con menos de un tercio de todos los votos emitidos, en su programa de máxima audiencia Fox News. En 2024, desempeñó un papel activo y supuestamente decisivo en persuadir a Trump para que recurriera a Vance para la candidatura a la vicepresidencia.

Así que, aparte de cualquier sentimiento de amistad, Vance le debe a Carlson. Esa es parte de la razón por la que se negó a desvincularse de él incluso después de que Carlson presentara un negador del Holocausto en su podcast en septiembre de 2024 y continuó haciendo apariciones conjuntas con él durante la campaña.

Y cuando se le concedió el honor de presentar el podcast de Charlie Kirk en el primer episodio tras el asesinato del activista en septiembre, Vance invitó a Carlson a unirse a él, entre otros destacados invitados, en un programa emitido desde la Casa Blanca.

Resulta asombroso si se tiene en cuenta que Carlson ha calumniado a cristianos partidarios de Israel como Kirk como culpables de "herejía" y aquejados de un "virus cerebral" en su amistosa entrevista con el antisemita "groyper" Fuentes.

También contrasta fuertemente con las opiniones de Vance fuertemente articuladas sobre la importancia de la alianza entre Estados Unidos e Israel. Pero, como dejó claro Vance en un inquietante intercambio con un estudiante que profería calumnias antisemitas contra Israel en un acto de Turning Point USA en la Universidad de Mississippi, también actúa como si le preocupara mantener a los israelófobos al estilo de Carlson o incluso a los groypers de Fuentes dentro de la tienda del GOP.

En comentarios que recordaban a la entonces vicepresidente Kamala Harris a un estudiante de izquierdas que expresó calumnias de sangre contra Israel, Vance optó por no reprender o incluso discrepar con su interlocutor, sino por señalar su solidaridad con sus preocupaciones de que Israel está manipulando Washington.

Todo lo cual plantea la cuestión de si Vance realmente cree que el camino para ganar la presidencia o incluso para un exitoso resto del mandato de Trump radica en retener el apoyo de la pequeña pero ruidosa ala extremista de extrema derecha del Partido Republicano.

La costosa inclinación de los demócratas hacia la izquierda



Si es así, puede estar haciendo el mismo tipo de cálculo erróneo que han hecho muchos demócratas.

En la última década, el ala izquierda interseccional del Partido Demócrata se ha convertido en un factor dominante en su política, ya que pasó del escepticismo sobre la alianza entre Estados Unidos e Israel a la hostilidad y, ahora, a una aparente comodidad con el antisemitismo abierto. Eso quedó patente durante la campaña presidencial de 2024, cuando el presidente Joe Biden y Harris demostraron que temían mucho más perder los votos de la izquierda antiisraelí que rechazarlos.

Cualquier duda sobre la dirección del discurso del Partido Demócrata ha quedado disipada por la actual campaña a la alcaldía de Nueva York, en la que Mamdani ha sido ampliamente abrazado por el establishment demócrata, a pesar de sus vocales posiciones antisemitas, por no mencionar su programa económico marxista. Aunque algunos demócratas judíos han dado la voz de alarma sobre él, son claramente minoría. Los líderes del partido han hecho las paces con él a regañadientes o, como el expresidente Barack Obama, se han convertido en sus entusiastas partidarios y mentores.

Los medios de comunicación liberales, incluidos sus principales medios como The New York Times, han seguido un camino similar de apoyo a Mamdani. No es de extrañar, dada la disposición de publicaciones como el Times a difundir opiniones antisionistas que niegan los derechos de los judíos, al tiempo que suele desestimar la propaganda de Hamás y los libelos de sangre contra Israel y los judíos. En este entorno, las opiniones extremistas de Mamdani parecen legítimas, si no razonables.

La noción de que una política de "sin enemigos a la izquierda" -en la que se abraza a la facción antiisraelí y que odia a los judíos de los demócratas, en lugar de expulsarla- es políticamente sabia ignora todo lo que sabemos sobre la política estadounidense, tanto históricamente como en la actualidad.

Los demócratas perdieron en 2024 por una serie de razones, no siendo la menor de ellas su negación de la incapacidad mental de Biden hasta que fue tarde en la campaña, y luego su sustitución por un candidato incompetente e impopular en Harris. Una explicación más importante de sus problemas era una cuestión de antipatía del amplio centro del electorado por la forma en que los demócratas habían abrazado las preocupaciones de los progresistas despiertos y las élites con credenciales. Sus obsesiones con la raza y la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI), la ideología de género, las fronteras abiertas, la restricción del derecho a las armas y el cambio climático les condenaron con los votantes de clase trabajadora de todas las razas a los que les importaba mucho más detener la inmigración ilegal, la delincuencia y la epidemia de opioides.

Del mismo modo, la actitud más hostil de los demócratas hacia Israel y su incapacidad para adoptar una postura firme contra las turbas pro-Hamas en los campus universitarios, como mínimo, no ayudaron y puede que hayan contribuido a sus problemas.

Ese es el contexto de la elección que tienen ante sí los republicanos y, en particular, Vance, cuando se plantean la misma cuestión sobre cómo tratar a sus propios extremistas.

Algunos podrían argumentar que el amplio giro contra Israel en la opinión pública estadounidense desde los ataques árabes palestinos dirigidos por Hamás contra el Estado judío el 7 de octubre de 2023 debería llevar a los republicanos a hacer lo mismo que han hecho los demócratas. En marcado contraste con sus oponentes, los republicanos siguen apoyando abrumadoramente a Israel. El margen en esta cuestión, sin embargo, es mucho menor cuando se trata de votantes más jóvenes del GOP, quienes, al igual que sus homólogos de la izquierda, también obtienen gran parte de su información sobre el mundo de TikTok y otras fuentes dudosas.

Los extremistas son veneno político



Aun así, Vance y cualquier otro republicano que pueda pensar que se consiguen más votos aferrándose a Carlson que comportándose de forma responsable y no teniendo nada que ver con él y con sus amigos e invitados de podcast, aún más extremistas y odiosos, probablemente se equivoque. Una estrategia de "no tener enemigos en la derecha" sería un error garrafal.

Las elecciones estadounidenses las ganan en gran medida los candidatos que demuestran que no están en deuda con los chiflados, y mucho menos dispuestos a abrazar a viles incitadores al odio como los que Carlson cree que merecen una plataforma. Ésa fue la lección que aprendieron Biden y Harris, cuya incapacidad para distanciarse de los progresistas despiertos con opiniones extremas no encajaba con la mayoría de los estadounidenses. La forma en que los medios de comunicación han publicado la propaganda de Hamás sobre el "genocidio" y la "hambruna" como hechos y no como ficción ha dañado la imagen de Israel y ha reforzado una reacción internacional contra los judíos e Israel. Sin embargo, la idea de que el tipo de odio a los judíos que Carlson propicia y promueve es popular sigue estando alejada de la realidad.

Muchos estadounidenses, y especialmente judíos, están alarmados ante la perspectiva de que Mamdani utilice su poder para perjudicar a Israel y a sus partidarios, así como para impactar negativamente la vida de los neoyorquinos judíos. Sin embargo, un gran número de republicanos nacionales se han mostrado encantados ante la perspectiva de que Mamdani se convierta en la imagen de un Partido Demócrata de izquierdas. En caso de que los demócratas continúen su deriva hacia la izquierda, con quizás su compañera la diputada socialista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata de Nueva York) candidata a la presidencia en 2028, la expectativa entre los observadores políticos es que se trata de una receta para una derrota colosal. El extremismo siempre ha sido veneno político, y no hay razón para pensar que eso vaya a cambiar.

Con eso en mente, si Vance quiere reclamar el centro político y suceder a Trump en la Casa Blanca, haría bien en mantener las distancias con Carlson y sus amigos groyper en los próximos tres años. A pesar de la forma en que la política de primarias y bases ejerce una atracción centrífuga de los líderes hacia los márgenes donde los extremistas de izquierda y derecha tienen tanto en común, esa es también la forma de perder el contacto con los votantes de a pie, como tanto demócratas como republicanos deberían haber aprendido ya.

