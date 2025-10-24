¿Qué significaría Mamdani como alcalde para los judíos estadounidenses?

24 de octubre, 2025

El exresidente más famoso de la ciudad de Nueva York resumió sucintamente el estado de la carrera por la alcaldía. En palabras del presidente Donald Trump, “no se ve muy bien” para ninguno de los dos hombres que intentan impedir que Zohran Mamdani sea elegido alcalde el 4 de noviembre.

Es esta creciente toma de conciencia —salvo un acontecimiento inesperado— de que el socialista demócrata, conocido por su oposición a la existencia del Estado de Israel, jurará su cargo el próximo enero como alcalde de la ciudad con la mayor población judía fuera de Israel, lo que está desatando una especie de pánico entre los judíos de la ciudad.

La gravedad de la situación queda ilustrada por el hecho de que la preocupación por el futuro de los judíos en una ciudad Gótica gobernada por Mamdani no se limita a los sectores de derecha. Incluso destacados líderes religiosos liberales, como el rabino Elliot Cosgrove, de la Sinagoga Park Avenue (movimiento conservador), y el rabino Ammiel Hirsch, de la Sinagoga Libre Stephen Wise (movimiento reformista), han alertado ante la disposición de Mamdani a respaldar tópicos antisemitas y su apoyo a la agitación antisionista.

La animadversión de Mamdani, de 34 años, hacia Israel y sus partidarios no es algo secundario en su ascenso político. Es una creencia fundamental para el hombre que fundó una sección de la organización antisemita Estudiantes por la Justicia en Palestina en el Bowdoin College de Maine y ha seguido apoyando constantemente su causa. Ha mostrado cierta disposición a ceder en muchas de sus promesas electorales, que se centran en un enfoque socialista a ultranza del Gobierno, prometiendo viviendas y alimentos más baratos y viajes gratuitos en autobús. Pero el único punto en el que no cederá es su oposición a un Estado judío y su apoyo a la incitación contra él, incluidos cánticos genocidas como "Del río al mar" y "Globalizar la intifada".

Así pues, es justo preguntarse ahora, a menos de dos semanas del día de las elecciones, cuáles serían las consecuencias para la vida judía en la ciudad de Nueva York tras una victoria de Mamdani. Es igualmente importante reflexionar sobre lo que significaría para el resto de la comunidad judía estadounidense si su triunfo diera aún más impulso al intento de la base interseccional de izquierda de tomar el control del Partido Demócrata.

Presión sobre Sliwa

Ese es el contexto del debate cada vez más acalorado sobre si el candidato republicano Curtis Sliwa debería retirarse de la carrera para que el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, un demócrata que se presenta como independiente, se enfrente en un duelo directo con Mamdani. Eso no significa que vaya a ganar; el asambleísta estatal, mucho más joven, derrotó al candidato de 67 años en las primarias de su partido celebradas en junio.

El presidente no se mostró especialmente optimista ante tal escenario. En ese caso, dijo Trump, "quizá Cuomo tendría un poco de posibilidades, pero no muchas".

Esa es una valoración acertada de la situación, incluso después de que la última encuesta publicada diera una pizca de esperanza a quienes tratan de frenar a Mamdani. Los resultados del sondeo de AARP daban a Mamdani un 43%, a Cuomo un 29% y a Sliwa un 19%. Pero también se ha informado de que si Sliwa abandonara, la ventaja de Mamdani sería menor: 44,6% frente a 40,7%, un resultado que ha dado más ímpetu a los que presionan al líder de los Guardian Angels para que abandone la carrera.

Pero eso no está ocurriendo, a pesar del creciente número de llamamientos a Sliwa para que —en palabras de un editorial del New York Post— "se trague este trago amargo". Sliwa ha reaccionado con enfado ante quienes le han hecho tales peticiones, incluidos medios que por lo demás son amigos suyos, como el Post, o aliados como el propietario de la emisora de radio WABC, John Catsimatidis, y el presentador de programas de entrevistas Sid Rosenberg, enfurecido con ellos por presionarle para que apoye a Cuomo, un hombre al que él y la mayoría de los republicanos de Nueva York se opusieron durante su década como gobernador por múltiples razones.

"Mamdani se presenta contra Trump en Nueva York, pero Trump y los candidatos del Partido Republicano en todo el país podrán señalar lo que ocurre cuando se elige a demócratas radicales"

En parte es que, como decía un artículo antipático del New York Times, Sliwa está disfrutando de su tiempo en el candelero y "no está dispuesto a dejarlo". El aparato del Partido Republicano en los cinco distritos, tal y como es en una ciudad abrumadoramente demócrata, no tiene ningún deseo de ponerse a las órdenes de un demócrata que ha sido su enemigo durante mucho tiempo. Se han pasado los últimos años machacándole por su Gobierno autoritario durante la pandemia de COVID-19 y las órdenes que le costaron la vida a miles de ancianos. Y luego están las acusaciones sobre acoso sexual y hostigamiento que hicieron que se viera obligado a abandonar su puesto como gobernador a la mitad de su tercer mandato.

Pero si la elección es, como dice Trump, "prefiero tener a un demócrata que a un comunista" como alcalde de Nueva York, entonces muchos de los residentes de la ciudad y la mayoría de sus judíos han llegado ahora al punto de sentir que todas las personas decentes tienen que hacer lo que puedan para detener a Mamdani.

El presidente no se unió al coro de quienes exigían que Sliwa se opusiera a Cuomo, principalmente porque parece pensar que es una causa perdida. También está el hecho de que muchos republicanos nacionales se están relamiendo ante la perspectiva de que Mamdani y su colega demócrata socialista de Nueva York, la diputada Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), se conviertan en los miembros más visibles de su partido durante las elecciones de mitad de mandato de 2026. Mamdani se presenta contra Trump en Nueva York, pero Trump y los candidatos del GOP en todo el país podrán señalar lo que ocurre cuando se elige a demócratas radicales. Han llegado a la conclusión totalmente razonable de que dar poder a Mamdani ayudará al GOP el año que viene y en 2028, tanto si AOC se presenta o gana la nominación presidencial demócrata como si no.

Sin embargo, para los judíos de Nueva York —incluido un número nada desdeñable y en crecimiento de republicanos— esa posibilidad palidece frente a lo que representaría para ellos y sus familias que alguien que, pese a las negativas del candidato y otros miembros de la izquierda, es considerado un aliado declarado del antisemitismo, llegara a gobernar su ciudad.

Aislar a los judíos

La capacidad de cualquier alcalde de la ciudad de Nueva York para gobernar con eficacia está considerablemente limitada por el control que ejerce el Gobierno estatal sobre numerosos aspectos de la vida urbana y su presupuesto. Sin embargo, las implicaciones de tener a alguien que considera a los judíos y las creencias judías como parte de una entidad colonialista como Israel son de gran alcance.

La candidatura de Mamdani pone en tela de juicio una premisa básica de la vida judía estadounidense que se remonta a la famosa carta del presidente George Washington a los judíos de Newport, R.I. en 1790, cuando prometió que la nueva república estadounidense "no aprueba la intolerancia ni apoya la persecución".

El respaldo de Mamdani a las manifestaciones antisemitas que tomaron los campus de las principales instituciones neoyorquinas —como la Universidad de Columbia, la Universidad de Nueva York, varias sedes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y protestas más pequeñas pero persistentes en la New School— constituye el núcleo de su identidad política. Él defiende un punto de vista que deslegitima y demoniza la vida judía convencional. Para él, solo los judíos que están dispuestos a negar un elemento esencial de la identidad, la etnia y la fe judías, renegando de Israel y del sionismo, merecen ser tratados como dignos de ser admitidos en la esfera pública y defendidos como ciudadanos iguales.

"La afirmación de Mamdani de que protegería a los neoyorquinos contra el antisemitismo suena vacía"

Como dijo el rabino Cosgrove, "Sionismo, Israel, autodeterminación judía: no son preferencias políticas ni temas de debate partidistas. Son elementos constitutivos e inseparables de mi identidad judía. Aceptarme como judío pero pedirme que deje a un lado mi preocupación por el pueblo y el Estado de Israel es una propuesta absurda y ofensiva, igual que pedirme que rechace a Dios, la Torá, las mitzvot o cualquier otro pilar de mi fe".

Este es un punto que tanto Cuomo como Sliwa no lograron plantear eficazmente en sus debates con él, incluido el último celebrado el 22 de octubre, incluso cuando le culparon con razón de avivar las llamas del odio que se han descontrolado en los últimos dos años.

La afirmación de Mamdani de que protegería a los neoyorquinos contra el antisemitismo suena vacía. Es más, su administración adoptaría sin duda el progresismo woke como ideología rectora en todas sus actividades. Esta visión del mundo trata a los judíos y al Estado de Israel como "opresores blancos" como una cuestión de doctrina.

En esas circunstancias, ¿cómo puede la comunidad judía, sus sinagogas, centros comunitarios y escuelas, además de los estudiantes universitarios, dar por sentado que se les concederá la protección del Gobierno de la ciudad, así como de la policía y otros organismos? Como mínimo, será una luz verde para que los antisemitas intensifiquen su agitación y sus campañas contra los judíos en los campus universitarios y en otros lugares. Y creará una división dentro de una ciudad ya fracturada. Dado que las recetas socialistas de Mamdani probablemente agravarán los problemas económicos ya existentes, su presencia en el Ayuntamiento creará un escenario en el que aquellos decepcionados por el probable fracaso de sus programas de dádivas dirigirán su ira contra los judíos, en lugar de contra el alcalde, quien será la fuerza impulsora detrás de una catástrofe inminente. Una vez desatado, el problema se extenderá por todo el país, especialmente en las zonas urbanas gobernadas por otros demócratas de izquierda.

Por eso muchos en la comunidad judía están tratando esto como una crisis. También es la razón por la que más de 700 rabinos de los Estados Unidos han firmado una carta patrocinada por el grupo antiextremista Jewish Majority en la que se pide a los estadounidenses que "defiendan a los candidatos que rechazan la retórica antisemita y antisionista, y que afirman el derecho de Israel a existir en paz y seguridad" y a "nuestros socios interreligiosos y comunitarios que se unan a la comunidad judía para rechazar esta peligrosa retórica y afirmar los derechos de los judíos a vivir con seguridad y dignidad".

Esto pone a los judíos de Nueva York en una posición sin precedentes en la historia moderna del país. Y hace que el esfuerzo de última hora para evitar este desastroso resultado sea aún más crucial.

¿Es demasiado tarde?

Puede que sea demasiado tarde para crear una candidatura de "fusión" que una a la mayoría de los neoyorquinos en la causa de detener a Mamdani, que debería haber sido la respuesta a su victoria en las primarias hace meses. Por supuesto, la cambiante demografía de la ciudad de Nueva York, junto con el giro hacia la extrema izquierda del Partido Demócrata, podría haber garantizado la victoria de Mamdani independientemente de lo que hicieran sus oponentes.

La responsabilidad de este problema recae tanto en la calidad de los candidatos a la alcaldía como en quienes no acudieron a las urnas para impedir que Mamdani obtuviera la nominación demócrata en primer lugar. Los demás candidatos también tienen su parte de culpa. Eso incluye al actual alcalde Eric Adams, que se retiró de su candidatura independiente a la reelección el mes pasado tras llegar a la conclusión de que el resto de la ciudad, al igual que los demócratas a los que abandonó a principios de año, no soportarían una repetición de un alcalde perseguido por acusaciones de corrupción de las que fue rescatado por Trump. Es igual de cierto en el caso de Cuomo y Sliwa.

"La visión de futuro de Mamdani, tanto en términos de socialismo como de antisemitismo, es algo que debería asustar a cualquier estadounidense sensato"

Habiendo nominado a un tábano activista para alcalde, el Partido Republicano está estancado. Puede que Sliwa tenga razón en que los fracasos de Cuomo son descalificadores; no obstante, sean cuales sean sus virtudes, es una figura demasiado marginal como para conseguir algo más que un considerable voto de protesta. Su falta de voluntad para dejar a un lado sus sentimientos personales sobre la campaña y trabajar por una candidatura que ofreciera una única alternativa a Mamdani fue un error. De hecho, los republicanos tienen poco en común con las posiciones políticas liberales tradicionales de Cuomo. Aun así, Sliwa debería haber llegado a la misma conclusión que Trump sobre las opciones que tiene la ciudad. Con el tiempo agotándose antes de que acabe la votación (el voto anticipado empieza el sábado), aún le queda algo de tiempo para actuar y, al menos, disminuir las probabilidades de victoria de Mamdani.

La visión de futuro de Mamdani, tanto en términos de socialismo como de antisemitismo, es algo que debería asustar a cualquier estadounidense sensato. Y representa una amenaza clara y presente para los judíos estadounidenses, que ya se han visto afectados por la oleada de odio a los judíos que afecta a sus vidas y a su seguridad después del 7 de octubre de 2023. Quienes dicen apoyar a la comunidad judía no deberían quedarse al margen en este momento; deberían hacer lo que sea necesario para garantizar la derrota de Mamdani. El hecho de que no lo hagan es señal de que no comprenden la naturaleza de la crisis y es nada menos que una falta de coraje moral desmesurada.

Jonathan S. Tobin, redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate).

© JNS