Gustavo Petro pide que Bernie Sanders “saque” a Trump

22 de octubre, 2025

El pasado 20 de octubre, al final de una entrevista otorgada a Univisión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo: “Hay que sacar a Trump”. A primera vista, parece la opinión de un “lunático”; sin embargo, Petro señaló en la misma entrevista que cuenta con aliados progresistas dentro de Estados Unidos, los mismos que actualmente buscan desestabilizar a Trump.

Petro se refiere a la “Internacional Progresista” (IP), organización creada en diciembre de 2018 por el Instituto Sanders (perteneciente al senador estadounidense Bernie Sanders) y por el Movimiento Democracia en Europa 2025 (DIEM25). Para conocer la tendencia ideológica de la IP, basta leer su cuenta de X, en la cual se elogia al Che Guevara, a Fidel Castro, a Karl Marx, a Lenin, a las Panteras Negras e incluso al movimiento Black Lives Matter (BLM).

Según sus propias palabras, la IP es una red de movimientos radicales izquierdistas cuyo fin es insurgir simultáneamente en todas las capitales del mundo, con las mismas banderas, y de esta forma debilitar la soberanía de los Estados nacionales, con el objetivo de tomar el poder e imponer un modelo neomarxista.

En pocas palabras, la Internacional Progresista es a Estados Unidos, lo que el Foro de Sao Paulo a Iberoamérica. No es casual que en el Consejo Directivo de la IP se encuentren, entre otros, el propio Gustavo Petro y Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo (FSP). El FSP fue fundado en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva, y entre sus miembros se encuentra Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles.

Actualmente está en marcha un proceso de desestabilización en contra de Donald Trump; porque desde el pasado 1 de octubre, el Partido Demócrata tiene administrativamente “cerrado” al gobierno norteamericano; paralelamente, hay una serie de protestas denominadas “No Kings”, encabezadas por Bernie Sanders, cuyo objetivo es doblegar a Trump, para que se someta a los intereses del “Estado Profundo” (Deep State). Estas maniobras cuentan con el respaldo público de la Internacional Progresista.

El pasado 19 de octubre, en su cuenta de X, Petro respaldó las protestas “No Kings”, cuando dijo sobre Bernie Sanders: “No lo dejaron ser presidente, pero hubiera cambiado el mundo”. No es la primera vez que Petro propone a Sanders como presidente. En enero de 2020 escribió: “Si Bernie Sanders se convierte en el candidato demócrata, liderando su tendencia progresista, podría derrotar a Trump y cambiar el mundo” .

Dado que Trump señaló al presidente colombiano de ser un “líder de narcotráfico”, Petro declaró a Univisión que conversará con sus aliados progresistas en Estados Unidos para que aboguen por él y, si esta estrategia falla, que “saquen” a Trump.

En vista de la estrecha relación que existe entre la Internacional Progresista, Gustavo Petro y el Foro de Sao Paulo, es de vital importancia que las autoridades norteamericanas investiguen si el Cartel de los Soles está financiando el proceso de desestabilización en Estados Unidos.