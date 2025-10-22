Los inmigrantes musulmanes alimentan el aumento de los ataques antisemitas

22 de octubre, 2025

Elon Musk advirtió de forma contundente que "la violencia está llegando" al Reino Unido debido a su fracasada política de inmigración que se remonta a décadas y ha resultado ser escalofriantemente profética. Apenas unas semanas después de que el empresario tecnológico lanzara su funesta advertencia, dos fieles judíos murieron y otros tres resultaron heridos en un atentado terrorista contra una sinagoga en Manchester, perpetrado por un yihadista musulmán.

El ataque no provocado, que tuvo lugar en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, debería servir de advertencia a EEUU y otros países occidentales sobre los peligros de las políticas de inmigración laxas.

Jihad al-Shamie, el terrorista de 35 años responsable de perpetrar el ataque de la sinagoga de Manchester, procedía de una familia de inmigrantes sirios que vivía en el Reino Unido desde la década de 1990 y había obtenido la ciudadanía británica.

Posteriormente han surgido detalles sobre los vínculos islamistas del terrorista, y los funcionarios de seguridad del Reino Unido, que han informado de que Shamie llamó a los servicios de emergencia el día del atentado, en la que juró lealtad al Estado Islámico.

También se informó de que el padre del terrorista, Faraj al-Shamie, publicó un mensaje en Facebook tras la invasión de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023, en la que fueron asesinadas 1.200 personas y tomados como rehenes unos 250 civiles y soldados, en el que alababa a los terroristas responsables de cometer la masacre como "hombres de Alá en la tierra". Añadió que los terroristas de Hamás que invadieron el Estado judío habían "demostrado sin lugar a dudas" que Israel acabaría siendo destruido.

En otro caso reciente en el Reino Unido relacionado con inmigrantes musulmanes, un solicitante de asilo afgano ha sido acusado de amenazar de muerte a Nigel Farage, líder del Partido Reformista británico, contrario a la inmigración. Antes de cruzar el Canal de la Mancha en una pequeña embarcación desde Francia, Fayaz Khan, un solicitante de asilo afgano de 26 años, colgó en Internet un videoclip en el que afirmaba que "iba a dispararle", en referencia a Farage.

Con las autoridades antiterroristas advirtiendo de que la enorme afluencia de inmigrantes ilegales que entran en los países europeos podría dar lugar a nuevas atrocidades terroristas, la advertencia de Musk de que el Reino Unido necesita un "cambio revolucionario de gobierno" para atajar la crisis migratoria no podría ser más oportuna.

Al dirigirse a una concentración antiinmigración "Unite the Kingdom" en Londres el mes pasado, Musk advirtió de que la "migración descontrolada" provocaría nuevos atentados terroristas.

"Elijas la violencia o no, la violencia viene hacia ti. O te defiendes o mueres".

Musk también pidió "un cambio de gobierno en Gran Bretaña" por el fracaso del primer ministro británico, Keir Starmer, a la hora de abordar la crisis migratoria.

Musk ha criticado duramente el fracaso de Europa a la hora de abordar el reto de la inmigración masiva, declarando en un mitin en verano que se produciría una "matanza generalizada" en Europa a menos que las autoridades adoptaran una postura más dura frente a la afluencia de inmigrantes ilegales.

La amenaza de los inmigrantes musulmanes tampoco se limita al Reino Unido. En Alemania, agentes de seguridad detuvieron a tres presuntos terroristas acusados de conspirar contra instituciones judías. Dos de los detenidos habían nacido en Líbano.

La preocupación por un recrudecimiento de los ataques violentos contra objetivos judíos e israelíes tanto en Europa como en Estados Unidos se produce en un contexto de aumento del antisemitismo desde el 7 de octubre de 2023.

La magnitud del problema en el Reino Unido se puso de manifiesto cuando se produjeron protestas antiisraelíes en Manchester y otras ciudades británicas a pesar de la angustia causada a la comunidad judía por el atentado contra la sinagoga de Manchester. Starmer denunció públicamente las protestas e instó a los participantes a "reconocer y respetar el dolor de los judíos británicos", mientras que un portavoz de la Community Security Trust, que proporciona seguridad a la comunidad judía del Reino Unido, afirmó que las protestas eran "fenomenalmente insensibles".

La capacidad de las autoridades de seguridad británicas para atajar el problema se ha visto socavada por el alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien afirma que los manifestantes antiisraelíes que corean "Del río al mar" no son antisemitas. Khan argumenta que si la frase era antisemita o no depende del contexto en el que se pronuncie.

Se teme que actitudes como ésta arraiguen en otras ciudades occidentales, donde los políticos que defienden una agenda radical similar buscan votos.

En Nueva York, por ejemplo, existe la preocupación de que la elección de Zohran Mamdani como próximo alcalde de la ciudad pueda tener un resultado similar en la legitimación del sentimiento antiisraelí en la ciudad, y desde allí en todo Estados Unidos. Al parecer, los partidarios de Mamdani están "formando a 30 personas más" para llevar sus políticas a más ciudades estadounidenses.

Cuando Israel conmemoraba el segundo aniversario de los atentados del 7 de octubre, Mamdani, que ha sido acusado de apoyar la ideología islamista radical, marcó el aniversario con un post en el que criticaba a Israel y Estados Unidos y pedía el fin de "la ocupación y el apartheid".

Sus comentarios provocaron una furiosa respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, que emitió un comunicado en el que declaraba:

"Dos años después de que Hamás lanzara su bárbara masacre contra Israel y el pueblo judío, Mamdani ha elegido actuar como portavoz de la propaganda de Hamás, difundiendo la falsa campaña genocida de Hamás".

Ya ha habido innumerables casos de violencia islámica de este tipo en Europa y Estados Unidos, incluidos los dos atentados del World Trade Center (1993 y 11 de septiembre de 2001), así como en el Reino Unido; Alemania; Francia, Dinamarca, Suecia y España.

Por tanto, las tendencias profundamente inquietantes en Europa, donde los activistas antiisraelíes reciben el aliento de la clase política mientras que el aumento del antisemitismo se mantiene intacto, deberían servir de advertencia a EEUU y a sus aliados occidentales sobre los peligros de tolerar la inmigración a gran escala, especialmente en lo que respecta a los inmigrantes que luchan por imponer la sharia islámica y los sistemas judiciales de los países de los que proceden, en lugar de adoptar las leyes y los valores de Occidente.

Con Coughlin es editor de Defensa y Asuntos Exteriores del Telegraph e investigador principal distinguido del Gatestone Institute.

© Gatestone Institute