¿Ha perdido Xi Jinping el control de las fuerzas armadas chinas y de la propia China?

21 de octubre, 2025

El pasado día 17, el Ministerio de Defensa Nacional de China anunció que, tras unas investigaciones, el Comité Central del Partido Comunista y la Comisión Militar Central habían destituido a nueve altos oficiales de sus puestos en el Ejército Popular de Liberación.

El sorprendente anuncio se produjo en vísperas del largamente aplazado IV Pleno del XX Comité Central del Partido, que comenzó este lunes y se prolongará durante cuatro días. En el orden del día figuran asuntos económicos cruciales, como el XV Plan Quinquenal del país, que abarca el resto de la década, 2026-2030.

Los analistas también buscan indicios de si el Partido, en el pleno, anunciará cambios en su dirección.

Si Xi Jinping, secretario general del Partido y presidente de su Comisión Militar Central, fue responsable de las recién anunciadas destituciones de los oficiales de bandera, sin duda saldrá del Pleno tan fuerte como siempre, quizá incluso más.

Si, como es más probable, los enemigos de Xi organizaron las destituciones, China casi con toda seguridad tendrá pronto un nuevo líder. La posición de Xi sería insostenible.

Entonces, ¿quién fue el responsable de los cambios anunciados?

Tanto el Wall Street Journal y el New York Times informaron de que Xi fue quien destituyó a los nueve oficiales.

Esa conclusión, al menos a primera vista, parece lógica. Después de todo, Xi ha sido poderoso durante mucho tiempo, por lo que es natural que los periodistas le atribuyan toda acción significativa en China. De hecho, en un tiempo tuvo un control casi total sobre el Ejército Popular de Liberación, que no depende del Estado chino, sino del Partido Comunista. La gran reorganización del EPL, llevada a cabo por Xi a mediados de la década pasada, y sus periódicas purgas por "corrupción" le dieron la oportunidad de instalar a leales.

"En la mayoría de los sistemas, las purgas repetidas de altos mandos militares desencadenarían crisis o resistencia", dijo al Times Craig Singleton, de la Fundación para la Defensa de las Democracias. "La capacidad de Xi para agitar y quemar a los generales de alto rango sin desencadenar una reacción institucional significativa revela la fortaleza, no la fragilidad, de su gobierno".

Xi puede estar purgando a su propia gente, pero esa no es la explicación más probable. A partir del 9 de julio de 2024, PLA Daily, el principal órgano de propaganda de los militares chinos, publicó una serie de artículos en los que se elogiaba el "liderazgo colectivo", una clara crítica a la exigencia de obediencia total de Xi.

Estos artículos fueron escritos por quienes están alineados con el oficial uniformado número 1, el vicepresidente de la Comisión Militar Central, general Zhang Youxia, y no podrían haber aparecido si Xi tuviera el control total del ejército. Zhang es conocido por ser un enemigo político de Xi.

Resulta revelador que el más veterano de los nueve oficiales destituidos el día 17 fuera el general He Weidong, vicepresidente de segundo rango de la Comisión y leal número 1 de Xi Jinping en el EPL. El general había ganado prominencia como principal ejecutor de Xi en el ejército.

El general He fue visto por última vez en público el 11 de marzo. El viernes, el Ministerio de Defensa informó de que había sido expulsado del Partido a la espera de ratificación en una sesión plenaria del Comité Central, y su caso había sido transferido a una fiscalía militar "para su revisión y enjuiciamiento."

El 18 de octubre, el PLA Daily publicó un editorial en el que afirmaba que el general He y los otros ocho habían sido "desleales". La publicación se refería indirectamente a ellos como "tumores ocultos".

El general He no fue el único oficial que apoyó a Xi y ahora ha sido apartado de las filas de liderazgo militar. Además, es difícil identificar a ningún adversario de Xi que haya sido purgado en los últimos 18 meses.

"La continuación de las purgas es difícil de explicar si Xi domina el sistema político porque ahora se purga a sus partidarios", dijo a este autor en julio Charles Burton, del think tank Sinopsis, con sede en Praga, tras una ronda anterior de despidos. "A veces las explicaciones más sencillas son las más creíbles. La explicación más sencilla es que los enemigos de Xi -no el propio Xi- destituyeron a los leales a Xi".

El Ejército Popular de Liberación es la facción más importante del Partido. "Mao Zedong dijo célebremente que 'el poder político crece del cañón de un arma', un principio que ahora puede volverse en contra de Xi Jinping", señaló el viernes Burton, también ex diplomático canadiense en Pekín.

"En las fuerzas armadas, la disidencia está creciendo en medio de los fracasos económicos y sociales de su régimen", continuó Burton, refiriéndose a Xi. "El Cuarto Pleno supone una amenaza directa a su liderazgo. Incluso si sobrevive a esta reunión, las presiones internas sugieren que su control del poder es más frágil que nunca."

A lo largo de este año, también ha habido informes de continuas luchas en los círculos civiles del Partido Comunista.

Es poco probable, en un momento en que Xi Jinping parece estar luchando por su supervivencia política, que elimine a su partidario más importante en el ejército. Es mucho más probable que Xi haya perdido el control del Ejército Popular de Liberación, sobre todo porque las destituciones refuerzan al general Zhang, adversario de Xi.

"Los ancianos del Partido creen que no pueden permitir que la lucha por el liderazgo continúe más allá del Cuarto Pleno", dijo a Gatestone Blaine Holt, un general retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que sigue la política china, tras el anuncio del Ministerio de Defensa.

El jueves, China podría tener un nuevo líder. O una nueva ronda de purgas.

En cualquier caso, habrá sangre en el suelo, al menos en sentido figurado.

Gordon G. Chang es autor de Plan Rojo: China's Project to Destroy America, investigador distinguido del Gatestone Institute y miembro de su Consejo Asesor.

© Gatestone Institute